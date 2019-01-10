Sinemaya büyük sansür yolda













Şimdi Meclis Genel Kurulu'nda görüşülecek. Ancak hem sinemacıları hem de izleyiciyi tatsız bir sansür bekliyor.





Kimi filmler hiç gösterime bile girmeyebilir. Zira, kurul herhangi bir filmin gösterime uygun olmadığına karar verebilir.





Festival filmlerine de +18 yaş sınırlaması getirilmesi planlanıyor. Böylece 18 yaş altındaki gençlerin bu filmleri izlenmesi önlenmiş olacak.





Cem Yılmaz, Yılmaz Erdoğan ve Şahan Gökbakar gibi yapımcılar, sinema gösterim salonlarının yüzde 30'dan fazlasını elinde tutan ve bilet fiyatından pahalı satılan mısırla büyük karlar eden Mars Grup'a karşı ellerini güçlendirecek bir yasal düzenleme beklerken, sinema seyircisini rahatsız edecek bir madde taslağa eklendi.





Buna göre, filmlere yaş sınırı konulması gibi konulara bakacak Değerlendirme Sınıflandırma Kurulu'na, uygun bulmadığı filmleri vizyona sokmama yetkisi de tanınacak.





Konuyu bugünkü yazısında irdeleyen Cengiz Semercioğlu, taslak halindeki düzenlemenin sinemacılar ve Mars Grubu arasındaki krizi çözmesinin beklendiğini ancak sinemacıların itiraz ettiği bir nokta olduğunu yazdı.





"Tasarının, Değerlendirme Sınıflandırma Kurulu’yla ilgili bölümünde 'Komisyonca uygun bulunmayan filmler ticari dolaşıma ve gösterime sunulamaz' deniyor.." ifadelerini kullanan Semercioğlu, "Sinemacılar bu maddenin sansür gibi çalışabileceğinden kaygı duyuyor" diye de ekledi.





Ardından sinema filmlerine yaş sınırlaması getiren kurulun işleyiş biçimini detaylı bir şekilde anlatan Semercioğlu, kurulun eskiden filmden bölüm çıkarma yetkisi olduğunu yeni tasarı ile kurulların içeriğe müdahalesi de yasaklanıyor. Yani filmin şu bölümünü at diyemeyecek kurullar artık..." dedi ve ekledi





"Yeni yasanın bir yanı daha var: Festival filmleri kurul değerlendirmesine tabii tutulmuyor...

Festival filmlerini bu kurullar izlemeyecek, festival filmlerine herhangi bir değerlendirme ve sınıflandırma yapmayacak. Buna karşılık bütün festival filmlerine +18 verilecek."





Böylece 18 yaş altındaki gençler festival filmlerini izleyemeyecek.