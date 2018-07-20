Sinekler bazı insanları neden daha fazla ısırır? İşte 7 sebep

Yapılan araştırmalar, insanların yüzde 20’sinin yaz aylarının korkulu rüyası sivrisinekleri için ekstra çekici olduğunu ortaya koyuyor.





Yeşilist’te yer alan habere göre, siz de sinekleri mıknatıs gibi çekiyor ve sinek kovucu kimyasalları hem evinize hem de vücudunuza boca etmek zorunda kalıyorsanız bu 7 nedeni inceleyerek sinekleri kendinizden uzak tutmayı deneyebilirsiniz.





1. Görüntü

Özellikle akşamüstü saatlerinde sinekler aktif olarak hedef aramaya başlarlar ve ilk hedeflerini gözlerini kullanarak seçerler. Siyah, nefti yeşil gibi koyu renkli ve kırmızı giysiler sineklerin sizi daha kolay fark etmesine neden olur.





2. Kan grubu

Sivrisineklerin hayatta kalmasını sağlayan iki şey vardır: Bal özü ve kan. Yetişkin sivrisinekler yalnızca bal özü ile yaşayabilirler ancak dişi olanlar yumurta üretebilmek için bizim kanımızdaki proteine ihtiyaç duyarlar. Araştırmalar kan grubu 0 olanların sinekler için A grubu kan sahiplerine göre iki kat daha çekici olduğunu gösteriyor. B grubu ise 0 ve A grubu arasında yer alıyor. Bunun yanında insanların %85’i kan gruplarının ne olduğunu açık eden bir salgı üretirler. Bu salgıyı üretenler kan grubundan bağımsız olarak sinekler için daha çekicidir.





3. Yaydığımız gazlar

Sivrisinekler karbondioksit yayımını 50 metre öteden fark edebilirler. Yani ne kadar çok karbondioksit salarsanız sinekler için o kadar görünür hale gelirsiniz. İri insanlar daha fazla karbondioksit saldıklarından daha kolay hedeflerdir. Sineklerin karbondioksite olan bu ilgisi gece uyurken ağız ve burun bölgemizde dolaşarak sabaha kadar kulağımızın dibinde vızıldamalarını da açıklıyor.





4. Sıcaklık ve ter

Sivrisinekler karbondioksit dışında laktik asit, ürik asit, amonyak ve terde bulunan başka maddelerin de izini sürerler. Ayrıca vücut ısısı yüksek insanları daha fazla tercih ederler. Yorucu egzersizler hem vücut ısınızın hem de ürik asit üretiminin artmasına neden olduğundan sineklerin sizi tercih etme olasılığını artırır. Genetik faktörler de bazı insanların daha fazla ürik asit salgılayarak daha kolay hedefler haline gelmesine neden olabilir.





5. Ciltteki canlılar

Yapılan bir araştırma cilt üzerindeki bakteri türü ve sayısının sineklerin ilgisini artırabileceğini ortaya koyuyor. Yapılan bir çalışmada sineklerin daha fazla ilgisini çeken kişilerin cildinde belli türde bakterilerin sayısının fazla, bakteri çeşitliliğinin ise daha az olduğu görüldü. Bakterilerin yoğun olduğu ayak ve ayak bileği de bu yüzden sinekler tarafından daha fazla tercih ediliyor olabilir.





6. Gebelik

Afrika’da yapılan bir çalışmada hamile kadınların malaria taşıyan sineklerin hamile olmayanlara göre iki kat daha fazla ilgisini çektiğini gösteriyor. Bunun da potansiyel nedeni hamilelerin %20 daha fazla karbondioksit salıyor olması ve vücut ısıslarının da hamile olmayanlara göre daha yüksek olması.





7. Bira

Bira ve sinekler arasındaki bağlantı bilimsel olarak ispatlanamasa da araştırmacılar bira içtikten terdeki ethanol miktarının artmasının ve vücut ısısının yükselmesinin sineklerin ilgisini çektiğini düşünüyor.