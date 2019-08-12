Samanyolu Haber /Gündem / Sincan Cezaevinde ‘Sizi mi besleyeceğiz’ denildi, yemekler 3’te 1 azaltıldı /12 Ağustos 2019 08:27

Sincan Cezaevinde ‘Sizi mi besleyeceğiz’ denildi, yemekler 3’te 1 azaltıldı

Sincan Cezaevinde akıl almaz şeyler oluyor. Kitabına ‘Elbet çıkacağız’ yazan bir tutukluya 11 gün hücre cezası verildi. Yemekler ‘Bir de sizi besliyoruz’ diye üçte bir oranında azaltıldı.

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Tutuklu yakınlarının verdiği bilgilere göre Sincan Cezaevinde tutuklulara bile bile zulüm ediliyor. Akıl almaz uygulamalarla insanlara hücre cezası veriliyor.

Eniştesi tutuklu bulunan L. A., “Sincan Cezaevinde Ramazan’da azalan yemekler şimdi de ‘sizi besliyoruz’ diye üçte bir azaltıldı. Birçok tutukluda kilo kayıpları başladı. Eniştem 20 kilo vermiş. Dilekçe yazınca veya sosyal medyada bu sorunları duyurunca ‘bizi şikayet mi ettiniz’ deyip meyveyi kesiyorlarmış. Ayrıca su sıkıntıları da var.” dedi.

12 Eylül döneminin Başbakanı Kenan Evren de idam ettikleri insanlar için “Asmayalım da besleyelim mi” demişti.

‘ELBET ÇIKACAĞIZ’ YAZISINA 11 GÜN HÜCRE CEZASI
Aynı cezaevinde alan başka bir tutuklulun yakını H. A. ise “Oda kontrolü esnasında kitabında ‘elbet çıkacağız’ yazısını görmüşler, 11 gün hücre cezası verilmiş. Ama herkes söylemeye çekiniyor maalesef.” dedi.
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