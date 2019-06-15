Sınavı bile fırsat bildiler

İstanbul Büyükşehir Belediye personeli AKP’nin seçim kampanyası için çalışmaya devam ediyor. 2 milyon 528 bin 110 adayın üniversiteli olmak için ter döktüğü YKS öncesi, İstanbul Beyoğlu Kasımpaşa Anadolu Lisesi’nde AKP propagandası yapıldı.















Sınava girecek öğrencilere İstanbul Büyükşehir Belediye personeli ve AKP Beyoğlu İlçe Teşkilatına mensup partililer tarafından ücretsiz su ve kek karşılığı, AKP adayı Binali Yıldırım’ın broşürü dağıtıldı. Okulun dışında kurulan masada sınava girecek öğrencilere ve ailelerine broşürler dağıtılırken, Binali Yıldırım için de oy istendi.











