Samanyolu Haber /Gündem / Sınav ve soruşturma şartı getirdiler... AKP'li olmayanı almayacaklar... /07 Aralık 2017 01:13

Sınav ve soruşturma şartı getirdiler... AKP'li olmayanı almayacaklar...

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Jülide Sarıeroğlu, taşeron çalışanların kadroya alınmasının detaylarını anlattı. Kadroya geçişte maaşların değişmeyeceğini açıklayan Bakan, taşeron çalışanların kadro için sınav ve soruşturmadan geçeceklerini söyledi.

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Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Jülide Sarıeroğlu, Taşeron işçilerin kadroya geçişleri nasıl olacak, kimleri kapsıyor, maaşları ve özlük hakları nasıl olacak? sorularını cevapladı 

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Jülide Sarıeroğlu'nun açıklamalarından satırbaşları şöyle:

Taşeron konusu bütün vatandaşlarmızı ilgilendiren bir konu... Olağanüstü günlerden geçtiğimiz bir dönemde böyle bir adımı atıyoruz. Sayın Cumhurbaşkanımızın bana kabine açıklandıktan sonra verdiği ilk görevdi. Yani talimat Cumhurbaşkanımızdan geldi. Birlikte çalıştığımız arkadaşlarımıza da bu süreç için teşekkür ediyorum. Yaptığımız çalışmaların hepsi işçi arkadaşlarımızın lehine olacak düzenlemeler. Taşeronda çalışan kardeşlerimizin beklentilerini biliyorduk. Beklentileri yükseltmemek adına açıklamalarımıza dikkat ettik.

Toplamda 900 bin çalışanımızı ilgilendiriyor. Aileleriyle birlikte 4-5 milyon kişiyi ilgilendiriyor. Tam kadro alan kardeşlerimiz 450 bin kişilik, merkezi yönetim kapsamında genel bütçe ile düzenlediğimiz kamu kuruluşlarında çalışanlar. Denetleyici kurumlar var burada. Özel bütçeli meclis gibi kuruluşlar söz konusu. İş Kur gibi SGK gibi burada çalışan 450 bin kardeşimiz ama sız fakatsız şartsız direkt 657 sayılı devlet memuru kanunu olan 4/D statüsü ile olacaklar.

İkinci aşamada belediyede ve il özel idarelerindeki iktisadi teşekkülerde 400 bin kişi istihdam edilecek. Halihazırda bu şekilde çalışan 100 bin işçimiz var. Üçüncü aşamada ise geçici ve mevsimlik işçiler var... Buradaki kardeşlerimiz 5 ay çalışıyorlardı. Yeni düzenlemeyle 4 ay 29 gün daha çalışma imkanı sunuyoruz. Yani 9 ay 29 gün çalışmış olacaklar.

 Çalışanlarımızın her şeyini düşündük. En ufak bir mağduriyet olmasın, mevcut durumdan geriye gidilmesin diye çalıştık. Artık taşeron firmalarında çalışmak istemiyoruz. Geleceğimize güvenle bakmak istiyoruz. Evimize ekmek götürme yarın herhangi bir işten çıkarma ile karşılaşır mıyız tedirginliğini istemiyorum. Bundan sonra taşeronla ilgili personel alımına ilişkin ilaveler gerçekleştirilmeyecek. Bizim sözümüz bu sene bitmeden bu işi nihayete erdirmekti. Resmi gazetede yayımlanarak uygulamaya koyarız.

 "İşçiler mevcut maaşlarıyla kadroya alınacaklar"

 Çalışanların kazanmış oldukları kıdemlerini bir kenare koymadık. Yıllık izinler vs. en son çalışmış oldukları şirketlerindeki kıdemleri dikkate alınacak. Maaş konusunda da biz mevcut maaşları ile birlikte geçişlerini sağlıyoruz. Ayrıca kamuya geçen işçilerimizie 52 günlük ilavet hediye ücret de eklenmiş olacak.

Geçişi sağlanan işçilerin bulundukları yerde çalışacaklar. Tayin hakları olmayacak ve devamlılık esasına göre çalışacaklar.

 "Sınavdan ve güvenlik soruşturmasından geçecekeler"

 Bütçe görüşmelerinin ardından kısa sürede, bir gün içerisinde yasayı çıkarıp, Resmi Gazete'de yayımlanmasını istiyoruz. Sonrasında ilgili başvuru süreci ve değerlendirmeler yapılacak. Yaptıkları işler konusunda bir sınavdan geçecekler ve güvenlik araştırmasından geçecekler. Bu rutin bir süreç... Kamuya alınan herkes güvenlik soruşturmasından geçiyordu. Şu anda bunu yapmak zorundayız.

 Emekliliği olan çalışanlar için geçiş mümkün olmayacak, başvuruları geçersiz sayılacak. Kanunlarımıza göre kamuda emeklilerin çalışma imkanı yok.

 Asgari ücret konusu...

Bu konuda hassasiyetimiz yüksek. 80 milyonu mağdur etmeyecek çalışmaları kararlı ve titiz bir şekilde yerine getirdik. Asgari ücret tespit komisyonu üçlü yapıda. Sağ tarafımda Türk İş sağ tarafımda TİSK vardı. Ortak çalışma kültürü olan bir komisyon bir ifadede bulundum orada da. Asgari ücreti hiçbir zaman populizm malzemesi yapmadık. Emekçinin hak ve hukunu, iş dünyasının rekabet gücünü gözeterek bir açıklamada yaptık.
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