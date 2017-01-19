Şimşek: Piyasalarda ortalık toz duman

Piyasalarda ortalık biraz toz duman

Başbakan Yardımcısı Mehmet Şimşek Davos’ta Bloomberg HT’nin sorularını yanıtladı.

Anayasa değişikliğiyle Türkiye'nin yeni bir döneme gireceğini belirten Şimşek Türkiye'nin hızlı şekilde yapısal reformlara odaklanacağını ifade etti. Şimşek "Türkiye ekonomisini bir kelimeyle özetle derseniz 'yüksek direnç' derim. Evet şu an piyasalarda dalgalanmalar ve bir takım sıkıntılar var fakat başka ülke olsa daha kötü bir performans gösterirdi" diye konuştu.



İşte Şimşek’in açıklamalarından satırbaşları:

Türkiye son birkaç yıldır büyük felaketlerin eşiğinden döndü.

Anayasa değişikliği esas gündemdir. Bu da başlı başına bir reformdur.



Referandum muhtemelen Nisan’da olacak.

Piyasalar açısından ortaklık biraz toz duman öngörüler tartışmaya açık.

Benim tahminim referandum sonrası hızlı bir toparlanmaya girebiliriz.

Belirsizlikler azalır azalmaz, Türkiye güçlü bir büyüme patikasına oturacaktır.

MERKEZ BANKASI





Şimşek, "Merkez Bankası'nın doğru zamanda doğru şeyler yapması kritik. MB makro finansal istikrarı sağlamaya yönelik gerekeni yapmalıdır, geçmişte yapmıştır, yapacaktır. Geçmişte yapılan tartışmalar maalesef bu kredibilite açığını oluşturdu." dedi.





FITCH BEKLENTİSİ





Fitch ile son bir ay içinde iki kez görüştüklerini söyleyen Şimşek, "Türkiye zor bir dönemden geçti, bu sıkıntılar maalesef kredi derecelendirmelerine yansıdı. Oraya odakalanmaktan çok yapısal reformlarla belirsizlikleri geride bırakmayı başarırsak yine notumuz artar.





Burada esas olan konu hızlı şekilde anayasa reformunu aradan çıkartıp yapısal reformlarla Türkiye'yi tekrar cazibe merkezi haline getirmek." değerlendirmesi yaptı.