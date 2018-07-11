Şimşek gider gitmez başladılar: Borsayı düşüren fonla ilişkisi tesadüf mü?

AKP'ye yakın Sabah gazetesi, yeni hükümette yer almayan eski Ekonomiden Sorumlu Başbakan Yardımcısı Mehmet Şimşek'i hedef göstermekte gecikmedi.







artigercek.com'da yer alan habere göre yeni ekonomi yönetimi açıklandıktan sonra Borsa İstanbul’da dün işlem hacmi 11.6 milyar TL ile tarihin en yüksek seviyelerinden birine çıktı. Endeks yüzde 3 değer kaybederek 96 bin seviyesinin altına indi. Bu sabah BIST 100 endeksi 993 puan düşüşle 95 bin 281 seviyesine geriledi. Endekste daha sonra günlük kayıp yüzde 2.5’e çıktı. Borsa İstanbul 100 endeksi 93.400 puanı gördü.





Borsanın lokomotif hisselerinden Garanti Bankası’ndaki kayıplar dün yüzde 8’i aşmıştı, Garanti’deki kayıplar bugün yüzde 4’ün üzerinde. İş Bankası’nda kayıplar yüzde 3’ü aştı. Bankacılık endeksinde de kayıp yüzde 3’ün üzerinde.





SABAH GAZETESİ MEHMET ŞİMŞEK’İ İMA ETTİ





Hükümete yakın Sabah Gazetesi’nin yazarı Dilek Güngör, bugünkü "Piyasada algı operasyonunu kim yapıyor?" başlıklı köşe yazısında borsadaki satışların arkasında Mehmet Şimşek’in olduğunu ima etti.





Güngör, yazısında şu ifadeleri kullandı:





"Dün yaşanan satışların arkasında kim ya da kimler var? Merak edip baktım. Borsada en çok satışı yatırım bankası Merrill Lynch yapmış. Elbette banka birilerinin portföyünü satıyor. Onu biliyoruz da borsanın lokomotif kağıdında bu işlemlerin yapılmasına ne diyelim? Malum, Garanti borsanın lokomotif hisselerinden... O hissede yapılan işlemler borsanın tamamını etkiliyor. Bu arada şeytanın avukatlığını yaptığımı sanmayın. Fakat Merrill Lynch'in Mehmet Şimşek'in eski çalıştığı yer olması acaba sadece bir tesadüf mü?"





Oysa, uzmanlar tam tersi şekilde Maliye ve Hazine Bakanlığı'na Berat Albayrak'ın getirilmesi yönünde dış piyasaların endişeli olduğunu aktarıyor. Dünkü işlemlerde yabancılar, net 1 milyar liranın üzerinde hisse senedi sattı.







KABİNENİN AÇIKLANMASI SONRASI HACİM REKORU KIRILDI





Gedik Yatırım Algoritmik İşlemler Müdür Yardımcısı Gizmen Nalbantlı, yabancı yatırımcıların kabineden memnun olmadığı bu yüzden borsada düşüşlerin gözlendiğini söyledi. Nalbantlı, "Kabinenin açıklanması sonrası borsada hacim rekoru kırıldı. Özellikle banka tarafında ciddi satışlar gördük. Merrill Lynch, 58 milyon lot Garanti Bankası'nda satış yaptı. Toplamda 500 milyon üzeri bir satış söz konusu. Genele baktığımızda yabancı satışının devam ettiğini görüyoruz. Yabancı payı Mayıs başından bu yana 65'ten 62.35'e düştü. Yılbaşından bu yana toplam çıkış 1.7 milyar dolar.





Burada önemli olan düşüşün hacimli olması. 11.6 milyar TL'lik hacim, yabancının kabineden memnun olmadığını veya Türkiye özelinde negatif olduğunu gösteriyor. Özellikle ekonomi politikasına ilişkin belirsizlik ve makro ekonomik bozulmayı düşündüğümüzde bundan sonraki süreçte borsada yatırım yaparken daha dikkatli olmak lazım. İkinci yarıda bilançolarda kur farkı giderlerinin etkili olacağını düşünüyorum. Şirketlerin öz kaynak oranı yüzde 30-40 borç oranı da yüzde 60-70‘e çıkmış durumda. Faizler yükseliyor. Borçlar çevrilirken yüksek faizle kredi alınacak, faiz giderleri artacak. Buda şirket karlarını olumsuz etkileyecek" açıklaması yaptı





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