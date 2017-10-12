Şimdi onlar düşünsün ... Berberlere Amerikan traşı yapmak yasaklandı..

Uluslararası arenada yaşanan gelişmelerin vatandaşlar tarafından tuhaf biçimde protesto edilmesi aslında ilk değil. ABD ile yaşanan krize tepki vermenin bir yolunu bulan Samsunlu Berberler Amerikan traşını yasakladı





Odası Başkanı yaptığı açıklamada ülkemize sahip çıkmak adına berberlerimize Amerikan tıraşını yasakladık. Artık Samsun’da hiçbir berber Amerikan tıraşı yapmayacak. Şimdi odama kayıtlı bütün berber arkadaşlarımı arayarak gereken talimatı verdim. Artık kendi geleneklerimize, kendi örf ve adetlerimize uygun tıraş stilleri yapılacaktır. Amerikan tıraşı değil bundan sonra Türk tıraşı yapılacak.”

Samsun’da bazı berberlerin camlarına, “Bu berberde Amerikan tıraşı yapılmamaktadır” yazısı asıldı.























Aile Bakanı Kaya'nın Hollanda'dan sınır dışı edilmesinden sonra da protesto biçimi portakal bıçaklamak olmuştu. Ayrıca Hollanda inekleri sınır dışı edilmişti







Bir dönem Amerikan dolarındaki değer yükselişinin ardından vatandaşlar ellerindeki dolarlardan bir kısmını protesto amacıyla yakmıştı.İsrail'i protesto için sokaklara kolalar dökülmüştü

















