Samanyolu Haber /Gündem / Şimdi onlar düşünsün ... Berberlere Amerikan traşı yapmak yasaklandı.. /12 Ekim 2017 11:07

Şimdi onlar düşünsün ... Berberlere Amerikan traşı yapmak yasaklandı..

ABD ve Türkiye arasındaki gerilime sokaktan da tepkiler geliyor. Samsun'da Berberler Odası 'Amerikan' olarak bilinen saç kesimini yasakladığını duyurdu.

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Uluslararası arenada yaşanan gelişmelerin vatandaşlar tarafından tuhaf biçimde protesto edilmesi aslında ilk değil. ABD ile yaşanan krize tepki vermenin bir yolunu bulan  Samsunlu Berberler Amerikan traşını yasakladı 

Odası Başkanı yaptığı açıklamada ülkemize sahip çıkmak adına berberlerimize Amerikan tıraşını yasakladık. Artık Samsun’da hiçbir berber Amerikan tıraşı yapmayacak. Şimdi odama kayıtlı bütün berber arkadaşlarımı arayarak gereken talimatı verdim. Artık kendi geleneklerimize, kendi örf ve adetlerimize uygun tıraş stilleri yapılacaktır. Amerikan tıraşı değil bundan sonra Türk tıraşı yapılacak.”  
Samsun’da bazı berberlerin camlarına, “Bu berberde Amerikan tıraşı yapılmamaktadır” yazısı asıldı.





Aile Bakanı Kaya'nın Hollanda'dan sınır dışı edilmesinden sonra da protesto biçimi portakal bıçaklamak olmuştu. Ayrıca Hollanda inekleri sınır dışı edilmişti 

Bir dönem Amerikan dolarındaki değer yükselişinin ardından vatandaşlar ellerindeki dolarlardan bir kısmını protesto amacıyla yakmıştı.İsrail'i protesto için sokaklara kolalar dökülmüştü 




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