Samanyolu Haber /Dünya / Şimdi de Twitter'da veri gizliliği skandalı /07 Ağustos 2019 12:26

Şimdi de Twitter'da veri gizliliği skandalı

Sosyal iletişim ağı Twitter, yeni bir kişisel verilerin gizliliği ihlali ile çalkalanıyor.

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Twitter’ın ayarlarında yaşanan bir sorun nedeniyle, kullanıcıların izni olmadan kişiselleştirilmiş reklamlar için veri toplandı. Yaşanan bu sorun nedeniyle, kullanıcı Twitter’ın “Ayarlar” seçeneğinden gerekli düzenlemeleri yapmış olsa bile sosyal ağın kullanıcının verlerini reklam ortaklarıyla paylaşabildiği veya izinsiz topladığı bilgilere dayanarak reklamlar gösterebildiği ortaya çıktı.

Habertürk'ün aktardığına göre Twitter’dan yapılan resmi açıklamayla ortaya çıkan ve yakın zamanda keşfedilen bu durumun 5 Ağustos Pazartesi günü çözüldüğü ifade edildi. Ancak aylık aktif 330 milyonu aşkın kullanıcısı olan platformda, izinsiz olarak kaç kullanıcının verisinin bu şekilde toplanıp, reklam amaçlı kullanıldığının henüz belirlenmediği duyuruldu.

'BAŞARISIZ OLDUK!'

Twitter'ın kullanılmış olabileceğini söylediği verilerin, hesap sahiplerinin ülkesi, konumu, etkleşim detayları ve kullandıkları cihazlar hakkındaki bilgileri içerdiği belirtildi. Twitter’dan yapılan açıklamada, “Tercihleriniz uygulamamız konusunda bize güvendiniz ama biz bu konuda başarısız olduk” denildi.

Yaşanan bu sorunla ilgili olarak kullanıcıların Twitter'ın Veri Koruma Ofisi ile iletişime geçebileceği belirtilen açıklamada, “Bu durum yaşandığı için üzgünüz ve bir daha böyle bir hata yapmayacağımızdan emin olmak için adımlar atıyoruz” ifadesine yer verildi.
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