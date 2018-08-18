Samanyolu Haber /Gündem / Şimdi de Türkiye ile Suudi Arabistan krizi /18 Ağustos 2018 10:20

Şimdi de Türkiye ile Suudi Arabistan krizi

Suudi Arabistan, Suriye’de IŞİD'den alınan kuzeydoğu bölgeleri ve Rakka için 100 milyon dolar bağışladığını açıkladı. Söz konusu bölgeler büyük ölçüde YPG’nin ana unsur olduğu SDG’nin kontrolünde bulunuyor.

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Suudi Arabistan’ın 12 Temmuz’da Brüksel’de yapılan IŞİD Karşıtı Küresel Koalisyon toplantısında Suriye’ninIŞİD'den alınan kuzeydoğusu ve Rakka kentinin restorasyonu ve istikrarının sağlanması için 100 milyon dolar taahhütte bulunduğu açıklandı. Suudi Arabistan’ın Washington D.C. Büyükelçiliği, “Bu katkı, hayatları kurtaracak, yerinden edilmiş Suriyelilerin geri dönüşünü sağlayacak veIŞİD'in Suriye’yi ve komşularını tehdit ederek yeniden ortaya çıkmamasını ve uluslararası topluma karşı saldırılar planlamamasını sağlayacak” açıklamasında bulundu.

TOPLAM YARDIM 300 MİLYON DOLAR

ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Heather Nauert ise Washington’ın Riyad yönetiminin “cömert katkısından” ötürü memnun olduğunu dile getirdi, teşekkür etti. ABD Dışişleri Bakanlığı, Suriye’nin kuzeydoğusunda IŞİD'den kurtarılan bölgeler için koalisyon ortaklarının taahhütte bulunduğu yardım miktarının toplam 300 milyon dolara çıktığını açıkladı.

Suudi yardımının bölgede tarım, eğitim, yol çalışmaları, enkaz kaldırma ve kullanım suyu gibi alanlarda harcanacağı bildirildi. Suudi Arabistan’ın Rakka konusunda ABD ve YPG ile ‘yakın bir görüntü’ vermesi ise yeni bir durum değil. Suudi Arabistan Körfez İşleri Bakanı Samir es Sebhan, Ekim 2017’de, ABD’nin IŞİD'le Mücadele Özel Temsilcisi Brett McGurk ile Rakka’nın Ayn İsa bölgesi ve bazı köylerini ziyaret etmişti.

BAE’DEN 50 MİLYON DOLAR

Suudilerin yanı sıra Birleşik Arap Emirlikleri de temmuzda Rakka için 50 milyon dolar yardım vereceğini açıklamıştı. IŞİD, 2014’te ele geçirdiği Rakka’yı başkent ilan etmiş ve 3 yıl kontrolü altında tutmuştu. ABD ’nin liderliğinde kurulan SDG ise Haziran 2017’de Rakka’ya kara harekâtına başlamış, birkaç ay içinde kontrolü sağlamıştı. YPG’nin ana unsur olduğu SDG’nin hâkimiyeti ele almasının ardından bölgede çok sayıda insan hakları ihlali yapıldığına dair işaretler bulunuyor.

Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad, meme kanseri olduğu açıklanan eşi Esma Esad ile birlikte Suriye’nin başkenti Şam’da bir tünelde incelemelerde bulundu. Cobar bölgesinde muhaliflerin kuşatma altındayken yaptığı tüneli inceleyen Esad çifti, ‘ARAM’ isimli sanatçı ekibi tarafından tünele çizilen resimler hakkında bilgi aldı.

Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad, meme kanseri olduğu açıklanan eşi Esma Esad ile birlikte Suriye’nin başkenti Şam’da bir tünelde incelemelerde bulundu. Cobar bölgesinde muhaliflerin kuşatma altındayken yaptığı tüneli inceleyen Esad çifti, ‘ARAM’ isimli sanatçı ekibi tarafından tünele çizilen resimler hakkında bilgi aldı.

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