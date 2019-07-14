Şimdi de Trump'tan medet umuyor

Erdoğan, gazete ve televizyon kanallarının genel yayın yönetmenleri, bazı yazar ve akademisyenlerle İstanbul’da Vahdettin Köşkü’nde bir araya geldiği toplantıda gündeme ilişkin açıklamalar yaptı.







NTV’den Nermin Yurteri’nin haberine göre, Erdoğan, S-400’lerle ilgili sürecin Nisan 2020’de tamamlanacağını söyledi.





Rusya’yla yapılan silah anlaşması ABD yönetimiyle Ankara’nın arasını açarken, ABD, S-400’leri teslim alması halinde, Türkiye’ye yaptırım uygulamayı ve F-35 savaş uçağı programından çıkarmayı planlıyor.





Olası yaptırımlar ABD’nin Hasımlarıyla Yaptırımlar Yoluyla Mücadele Etme Yasası (CAATSA) kapsamında değerlendiriliyor.





S-400’lerin Ankara’ya teslimatı geçen cuma günü başlamıştı.





Erdoğan’ın konuya ilişkin açıklamalarından satır başları şöyle:





”Tarihimizin en önemli anlaşması bu anlaşmadır. S-400’ler NATO’nun geleceğini de güçlü etkileyecek, NATO mutlu olmalı. S-400’lerle ilgili süreç Nisan 2020’de tamamlanacak.





S-500’leri de yine Rusya ile yapmak durumu söz konusu.





Sayın (ABD Başkanı) Trump ile bir telefon görüşmem olabilir. S-400’lerin kontrolü tamamen TSK’da olacak. F-35’leri vermemek dostluğa ve ortaklığa yakışmaz.





S-400 alınmasının nedeni bölgede barışı korumak.





CAATSA yaptırımları konusunda imzalar 2017’de atıldı, F-35’ler bu kapsamda değil. Trump’ın CAATSA’dan feragat etme ve erteleme yetkisi var. Orta yolu bulması gereken Sayın Trump’tır, F-35’lerde ortağız, ödemesini yaptık.





Biz S-400’leri alarak savaşa hazırlanmıyoruz, barışı ve milli güvenliğimizi garantiye alıyoruz. ABD’den sonuç alamayınca Rusya’ya yöneldik. Siyasette ABD’nin temsilcisi gibi hareket edenler var. S-400’ler keyfi değil bir zorunluluktur.”