Samanyolu Haber /Gündem / Şimdi de Trump'tan medet umuyor /14 Temmuz 2019 20:00

Şimdi de Trump'tan medet umuyor

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, Rusya’dan S-400 hava savunma füzelerinin alınması için “Tarihimizin en önemli anlaşması bu anlaşmadır” dedi.

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Erdoğan, gazete ve televizyon kanallarının genel yayın yönetmenleri, bazı yazar ve akademisyenlerle İstanbul’da Vahdettin Köşkü’nde bir araya geldiği toplantıda gündeme ilişkin açıklamalar yaptı.

NTV’den Nermin Yurteri’nin haberine göre, Erdoğan, S-400’lerle ilgili sürecin Nisan 2020’de tamamlanacağını söyledi.

Rusya’yla yapılan silah anlaşması ABD yönetimiyle Ankara’nın arasını açarken, ABD, S-400’leri teslim alması halinde, Türkiye’ye yaptırım uygulamayı ve F-35 savaş uçağı programından çıkarmayı planlıyor.

Olası yaptırımlar ABD’nin Hasımlarıyla Yaptırımlar Yoluyla Mücadele Etme Yasası (CAATSA) kapsamında değerlendiriliyor.

S-400’lerin Ankara’ya teslimatı geçen cuma günü başlamıştı.

Erdoğan’ın konuya ilişkin açıklamalarından satır başları şöyle:

”Tarihimizin en önemli anlaşması bu anlaşmadır. S-400’ler NATO’nun geleceğini de güçlü etkileyecek, NATO mutlu olmalı. S-400’lerle ilgili süreç Nisan 2020’de tamamlanacak.

S-500’leri de yine Rusya ile yapmak durumu söz konusu.

Sayın (ABD Başkanı) Trump ile bir telefon görüşmem olabilir. S-400’lerin kontrolü tamamen TSK’da olacak. F-35’leri vermemek dostluğa ve ortaklığa yakışmaz.

S-400 alınmasının nedeni bölgede barışı korumak.

CAATSA yaptırımları konusunda imzalar 2017’de atıldı, F-35’ler bu kapsamda değil. Trump’ın CAATSA’dan feragat etme ve erteleme yetkisi var. Orta yolu bulması gereken Sayın Trump’tır, F-35’lerde ortağız, ödemesini yaptık.

Biz S-400’leri alarak savaşa hazırlanmıyoruz, barışı ve milli güvenliğimizi garantiye alıyoruz. ABD’den sonuç alamayınca Rusya’ya yöneldik. Siyasette ABD’nin temsilcisi gibi hareket edenler var. S-400’ler keyfi değil bir zorunluluktur.”
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