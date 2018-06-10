Samanyolu Haber /Gündem / Şimdi de Toprak Mahsülleri Ofisi'ne ait taşınmazlar satılıyor /10 Haziran 2018 19:51

Şimdi de Toprak Mahsülleri Ofisi'ne ait taşınmazlar satılıyor

CHP Adana Milletvekili Oya Tekin, Toprak Mahsulleri Ofisi’ne kayıtlı arazi ve gayrimenkullerin satışa çıkarıldığını belirtti.

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Birgün'den Meltem Yılmaz'ın haberine göre, Toprak Mahsulleri Ofisi'ne bağlı arazi ve gayrimenkuller, sessiz sedasız satışa çıktı. Aralarında Erzurum, Kars, Sivas, Kayseri, Yozgat, Çanakkale, Ankara, gibi illerin bulunduğu bölgelerde resmi kurum alanı, ticaret alanı, konut alanı, yeşil alan, park alanı gibi farklı türde Toprak Mahsulleri Ofisi'ne bağlı arazi ve gayrimenkuller, yok pahasına satılıyor. O kadar ki, İskenderun’da satışa çıkan taşınmazlar arasında “yol” olduğu da görülüyor.

Habere göre, satışa çıkanlar arasında, Erzurum'da 19 dönümlük boş arsa 26 bin 700 liraya, Gaziantep’te bin dönümün üzerinde arsa, üzerindeki hisseli gayrimenkul ile birlikte 230 bin lira bedelle satışa çıktığı görülüyor. Yanı sıra, Toprak Mahsulleri Ofisi’ne ait, Eskişehir’de 6 katlı lojman binası, Kırklareli’de hizmet binası, Antep’te çok sayıda gayrimenkul, Afyon’da hizmet binası, 1000 tonluk depo, 3’lü lojman binası, Çanakkale’de hizmet binası, lojman, misafirhane; Kırklareli’nde hizmet binası, lojman ve boş arsa, Sivas’ta arsa ve gayrimenkulün 14 Mayıs’ta ihaleye çıktığı görülüyor.

Toprak Mahsulleri Ofisi, satışa çıkardığı arazi ve gayrimenkulleri uzun zamandır depo olarak kullanılıyordu. CHP Adana Milletvekili Adayı Oya Tekin, TMO’nun çiftçiden alım yapmadığını ortaya çıkarıştı. Toprak Mahsulleri Ofisi'nin bu tutumunun çiftçiye büyük zarar verdiğini belirten Tekin, "Toprak Mahsulleri Ofisi, buğday hasadı dönemde, üreticinin hasadını yaptığı buğdayı alması gerekirken kapalı ve alım yapmıyor. Üretici ürünü TMO yerine tüccara veriyor. Bir başka değişle tüccara mahkûm ediliyor. Zira, buğday Toprak Mühendisleri Ofisi'ne 1050 liraya satması gerekirken, 900 liraya tüccara vermek zorunda bırakılıyor" ifadelerini kullanmıştı.
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