Şimdi de Suudiler: Osmanlı'ya terörist benzetmesi

Hürriyet'in haberine göre, Suudi Arabistan'da bir televizyon kanalında canlı olarak yayınlanan tartışma programında, konu Osmanlı-Türkiye ve Fahrettin Paşa'ya geldi







Medine müdafaası kahramanı Fahrettin Paşa'ya ilişkin BAE Dışişleri Bakanı'nın paylaşımı hatırlatırken bu sözlere Suudi bir siyasi yorumcu sahip çıktı.





"Osmanlı sömürgeciydi" diyen Amid El-Şehri, Osmanlı'nın hilafet devleti olmadığı, bölgede yaşananların sebebinin yine Osmanlı olduğunu söyledi. Osmanlı yönetimindeki Arap topraklarında büyük felaket zincirlerinin yaşandığını iddia eden El Şehri, "Fahrettin Paşa, Araplara karşı terör eylemlerini organize eden kişilerin başında geliyor" ifadelerini kullandı.





Geçen hafta BAE Dışişleri Bakanı Medine Orduları Komutanı Fahrettin Paşa'ya ilişkin tepki çeken bir Twitter paylaşımında bulunmuş, bu sözleri tepki görmüştü.