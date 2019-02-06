Şimdi de Saray'da ‘Cumhurbaşkanlığı Spor’ futbol kulübü kurdular

Ankara’da yerel futbol haberleri veren yurtspor internet sitesinin haberine göre Erdoğan’ın talimatıyla ‘Cumhurbaşkanlığı Spor’ adı altında bir amatör futbol kulübü kuruldu.
Ankara Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu’nda yapılan kura çekimine katılan Cumhurbaşkanlığı Spor mart ayının ortasında başlayacak ‘Ankara Bölgesel 2. Amatör Küme’de sahaya çıkacak.
Cumhuriyet yazarı Arif Kızılyalın’ın konuyla ilgili görüştüğü federasyon yetkilileri Cumhurbaşkanlığı Spor’un amatör ligde mücadele etmesinin belli prosedürler içinde değerlendirileceğini ifade ederken işlemlerin yasal çerçeve içinde yapılacağı belirtti.
Sahaya kırmızı beyaz veya turkuaz renklerdeki formalarla çıkması beklenen Cumhurbaşkanlığı Spor’un antrenmanlarının Beştepe’deki Cumhurbaşkanlığı Sarayı’nda yapılacağı ifade ediliyor. Takımın maçları Sincan Stadı’nda oynayacak.