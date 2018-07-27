Samanyolu Haber /Ekonomi / Şimdi de Rusların ürettiği sığır eti ithal edildi /27 Temmuz 2018 20:24

Şimdi de Rusların ürettiği sığır eti ithal edildi

Rusya'nın Türkiye'ye sığır eti tedarik etmeye başladığı, kümes hayvanı eti tedariği için de çalışmaların sürdüğü öğrenildi.

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Rusya Başbakanı Yardımcısı Aleksey Gordeyev, Rusya'nın Tver bölgesine yapıtığı bir iş gezisi sırasında gazetecilere verdiği demeçte "Sığır etinin ilk partisi Türk pazarına teslim edildi. Kümes hayvanı eti tedariği için de büyük umutlar var" ifadelerini kullandı.

Gordeyev, Türk şirketlerinin Rus pazarında aktif pozisyonları olduğunu hatırlatarak, "Ancak, birbirini tamamlayacak şekilde ve karşılıklı ticaret halinde dengeyi kurmak mümkündür" dedi.

Putin, Tayyip Erdoğan'la dünkü görüşmesinde Rus etinin Türkiye'ye girmesi için ricada bulunmuştu. 
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