Şimdi de rant için İstanbul Boğazını dolduracaklar

MEYDAN düzenlemesi nedeniyle Üsküdar sahilinde İstanbul Büyükşehir belediyesi tarafından alınan “Dolgu” kararının ardından bir “Dolgu” projesi de Beykoz’da ortaya çıktı. İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB), özelleştirme kapsamında kullanım izni 49 yıllığına Torunlar Gayrimenkul’e verilen, Beykoz Paşabahçe’deki Tekel Fabrikası’nın arazisine yapılacak inşaatın kazı, dolgu ve arazi düzenlemesiyle ilgili izin için Kültür ve Tabiat Varlıkları’nı Koruma Kurulu’na başvurdu.







AKP DÖNEMİNİN ŞİRKETİ





Torunlar, AKP’nin arkasındaki dev inşaat gücü olarak tanınan Torunlar, eski Ali Sami Yen stadının arazisinde bulunan Torun Center ve Mall of İstanbul gibi büyük projelerin ihalesi bu gruba verildi. Erdoğan’ın imam hatipten arkadaşı olarak bilinen Aziz Torun’un holdingi, AKP döneminde olağanüstü büyüyen bir inşaat grubu oldu. Torunlar GYO, Emlak Konut’un ardından en büyük emlak kuruluşu ve aktif toplamı 6 milyar doları buluyor. Erdoğan’ın arkadaşının sahibi olduğu ve AKP’nin inşaat sektöründeki en önemli dayanağı olan bu şirketin adını iş cinayetleriyle duymaya alıştık. Torun Center inşaatında 6 Eylül 2014’te meydana gelen iş cinayetinde 10 işçi yaşamını yitirirken söz konusu adli soruşturmalarda bir arpa boyu yol alınamadı.







OTEL PROJESİ OLACAK





12 Nisan 2016 tarihinde yapılan başvuru 8 ay sonra, İstanbul 2 Nolu Tabiat Varlıklarını Koruma Bölge Komisyonu’nun, 15 Aralık 2016 tarihli toplantı gündemine alındı. Paşabahçe 195 ada 7 nolu parseldeki 53 bin 865 metrekare arazi 2012’de Özelleştirme İdaresi tarafından yapılan ihaleyle 355 milyon TL’ye, “Kullanma İzninin Devri” yöntemiyle 49 yıllığına Torunlar Gayrimenkul A.Ş.’ye devredilmişti. Torunlar A.Ş. Yönetim Kurulu Üyesi Mehmet Torun, o tarihte “Belki bir otel projesi olabilir” demişti.









ÜSKÜDAR’DA MEYDAN











Geçtiğimiz hafta İstanbul Büyükşehir Belediye Meclisi‘nde ‘Üsküdar Meydanına Dair Dolgu Amaçlı 1/5 bin ve bin ölçekli imar planı’ değişikliği yapılmıştı. CHP’li üyelerin itirazlarına rağmen oy çokluğu ile alınan kararla, Kızkule’si yönünde bulunan Şemsi Paşa Camisi ile Üsküdar iskelesi arası ‘kazıklı sistem teras’ alanı ile doldurulacak ve 12 bin metrekarelik yeni alan sağlanacak. Proje Üsküdar çarşı içinde bulunan Ahmediye Meydanı’ndan denize kadar olan 500 metrelik bölümü de kapsıyor. Böylece meydan alanı, sahil ve park kullanımını kapsayan alan 125 bin metrekare büyüklüğüne ulaşacak. Marmaray İstasyon girişlerinin ve tesisat binalarının olduğu bölümünden denize kadar olan kısım “Meydan” olarak düzenlenecek.













KARANFİLKÖY’DE DÖNÜŞÜM BAŞLIYOR





RUMELİHİSARI’nda mülkiyeti İstanbul Büyükşehir Belediyesi’ne ait ve üzerinde gecekonduların bulunduğu toplam 190 dönümlük alanı kaplayan Karanfilköy’ün kentsel dönüşümü için düğmeye basıldı. İBB Meclisi’nde 50 yıldır çözüm bekleyen Karanfilköy sakinlerini mutlu edecek bir karara imza atıldı. İBB Meclisi’nin oy çokluğuyla aldığı kararla, Kiptaş eliyle önce vatandaşlarla anlaşıp, kat karşılığı yapacağı evler gecekondu sahiplerine verilecek, geri kalanla ilgili müteahhitlerle anlaşma yapılacak. CHP’li Meclis üyeleri vatandaşın haklarını güvence alacak bir projeye onay vereceklerini, bu kararın ardından plan aşamasına geçileceğini belirterek karara şerh koyup, ret oyu kullandı.