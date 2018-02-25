Samanyolu Haber /Gündem / Şimdi de Menbiç... YPG Suriye ordusunu Menbiç'e davet etti /25 Şubat 2018 14:35

Şimdi de Menbiç... YPG Suriye ordusunu Menbiç'e davet etti

Suriye ordusunun, YPG'nin ana omurgasını oluşturduğu ABD destekli Demokratik Suriye Güçleri (DSG) ile vardıkları bir anlaşma doğrultusunda ülkenin kuzeyindeki Menbiç’e gireceği iddia edildi.

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Suriye güvenlik güçlerinden isminin verilmesini istemeyen bir kaynak, Sputnik’e demecinde, "Anlaşmaya göre Suriye ordusu birkaç gün içinde Halep’in kuzeyinde yer alan ve DSG tarafından kontrol edilen Menbiç’e girecek" dedi.

Menbiç, Türkiye’nin Zeytin Dalı Harekatı'nın devam ettiği Afrin’e yaklaşık 130 kilometre uzaklıkta yer alıyor.

Suriyeli Kürtlerin denetimindeki Afrin yönetimi, Türkiye'nin harekatına karşı Suriye ordusunu sınırlarını korumak için davet etmişti. Bunun ardından Suriye ordusuna bağlı milis gruplarının Kürt güçlere destek vermek için Afrin’e girdiği haberleri gelmişti.

Fırat Nehri'nin batısında yer alan Menbiç ise Ağustos 2017'de omurgasını YPG’nin oluşturduğu DSG tarafından IŞİD’den alınmıştı. Menbiç o zamandan beri DSG’nin denetiminde.

Erdoğan uzun süredir Menbiç'e askeri harekat planlandığını duyuruyordu
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