Şimdi de işçileri 'isim ver' diye dövüyorlar

İstanbul'daki 3. havalimanı inşaatında 14 Eylül'de eylem başlatan ve kötü çalışma şartları ile ücretlerinin düzensiz ödenmesini protesto eden yüzlerce işçi dün sabaha karşı düzenlenen operasyonla gözaltına alındı.







Şantiyeden bilgi veren İnşaat-İş, Twitter'dan yaptığı paylaşımla yeni bir iddiayı gündeme getirdi.





Sendika, İGA yetkililerinin işçileri dövdüğünü, eylemi başlatan ve katılanların sorulduğunu ifade etti. Gözaltına alınan işçilerin ise insanlık dışı koşullarda tutulduğu belirtildi.





İŞÇİLERİN TALEPLERİ







Yatakhaneler, banyo ve tuvaletlerdeki kötü ve sağlıksız koşullar 15 bin işçinin kaldığı kamp bölgesindeki başlıca şikayet konularından. Servis sayısının azlığı ve yemeklerin kötü olması da işçilerin giderilmesini istediği şikayetlerden. Eylem yapan işçiler ayrıca revirde çalışan personelin işçilerin sağlık sorunlarıyla ilgilenmediği ve genel sağlık malzemelerinin yetersiz olduğu söylüyor.



