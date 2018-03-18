Şimdi de Gürcistan ile patates krizi ...

Karar Türk makamlara iletildi. Yasak kararıının ardından da Artvin’in Sarp Sınır Kapısı’nı geçerek Gürcistan’a gitmek üzere ülkenin Gönye Gümrüğü’nde bekletilen patates yüklü yaklaşık 30 TIR geri gönderilmeye başlandı.

Hopa Ticaret ve Sanayi Odası (HTSO) Başkanı Osman Akyürek, kararın kendilerine yeni iletildiğini belirterek konuyu Türkiye’nin Tiflis Büyükelçiliği ve Batum Başkonsolosluğu’yla ilgili bakanlıklar nezdinde takip ettiklerini söyledi.





Akyürek, “Alınan kararın komşuluk ilişkileri açısından olumlu değerlendirilmesi mümkün değil. Kararın en kısa sürede kaldırılması gerektiğini düşünüyoruz” dedi.