Samanyolu Haber /Gündem / Şimdi de Gürcistan ile patates krizi ... /18 Mart 2018 13:38

Şimdi de Gürcistan ile patates krizi ...

Gürcistan, Türkiye’den üç ay patates alınmamasına karar verdi. Giden mallar da geri gönderildi.

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Gürcistan Başbakanı Giorgi Kvirikashvili, 15 Mart’ta imzaladığı 598 sayılı kararnameyle Türkiye’den patates alımını 1 Haziran’a kadar durdurdu.

Karar Türk makamlara iletildi. Yasak kararıının ardından da Artvin’in Sarp Sınır Kapısı’nı geçerek Gürcistan’a gitmek üzere ülkenin Gönye Gümrüğü’nde bekletilen patates yüklü yaklaşık 30 TIR geri gönderilmeye başlandı.

Hopa Limanı gümrük sahasında patates yüklü yaklaşık 15 TIR sürücüsünün ise bekleyişi sürüyor.
Yasağın gerekçesi ise bilinmiyor.

Hopa Ticaret ve Sanayi Odası (HTSO) Başkanı Osman Akyürek, kararın kendilerine yeni iletildiğini belirterek konuyu Türkiye’nin Tiflis Büyükelçiliği ve Batum Başkonsolosluğu’yla ilgili bakanlıklar nezdinde takip ettiklerini söyledi.

Akyürek, “Alınan kararın komşuluk ilişkileri açısından olumlu değerlendirilmesi mümkün değil. Kararın en kısa sürede kaldırılması gerektiğini düşünüyoruz” dedi.
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