Samanyolu Haber /Ekonomi / Şimdi de Akbank... Gece internet sitesinden ucuz döviz satıldı /01 Ocak 2019 18:33

Şimdi de Akbank... Gece internet sitesinden ucuz döviz satıldı

Akbank'ın internet sitesinden dün gece 5 TL'nin altından dolar satışı yapıldığı ortaya çıktı.

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Dün gece Akbank'ın internet sitesinde 5 TL'nin altında dolar satışı yapıldı. Akbank'tan yapılan açıklamada yaşanan olayla ilgili şu ifadeler kullanıldı:

"01.01.2019 Salı günü 02:28-03:41 saatleri arasında piyasanın sığlığı dolayısıyla oluşan alım satım marj açıklığı sonucu sistemimizde kurlar piyasaya göre düşük kalmıştır."

İşleyişin normale döndüğü belirtilen açıklamada, ucuza ne kadar dolar alındığı ve ucuza dolar alınan kişilerin işlemlerinin iptal edilip edilmediği hakkında bilgi verilmedi.

HALKBANK'TA DA BENZER SKANDAL YAŞANMIŞTI

Halkbank'ta da döviz krizinin yaşandığı dönem olan Ağustos ayında benzer bir skandal yaşanmıştı. 31 Ağustos gecesi banka dolar ve Euro kurunda var olan fiyatın ortalama 2 TL altında döviz satıldığı ortaya çıkmış, Halkbank'ın 'kullanılan 3. parti bir yazılım hatası sebebiyle' açıklaması doyurucu bulunmamıştı
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