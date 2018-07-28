Samanyolu Haber /Gündem / Silvan'da baraja giren dört kadın boğuldu /28 Temmuz 2018 17:33

Silvan'da baraja giren dört kadın boğuldu

Diyarbakır Silvan’da serinlemek için Malabadi Barajı’na giren anne, iki kızı ve kızların teyzesi boğularak yaşamını yitirdi.

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Piknik yapmak için Diyarbakır’ın Silvan ilçesine bağlı Bêzwan köyüne giden Karabulut ailesi üyeleri, serinlemek için Malabadi Barajı’na girdi. Mezopotamya Ajansı'nın haberine göre, serinlemek için baraj suyuna giren anne Hediye Karabulut (40), çocukları Nisa ile Ayşe ile kardeşi Hava Kaya, bir süre sonra suya kapılarak boğuldu.
 
Çevrede bulunan yurttaşlar tarafından sudan çıkarılan 4 kişi, olay yerine çağrılan ambulanslarla Diyarbakır Silvan Dr. Yusuf Azizoğlu Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Ancak yapılan tüm müdahalelere rağmen, her 4 kişi de kurtarılamayarak yaşamını yitirdi. Hastanenin morguna kaldırılan 4 kadının cenazesi, işlemlerin ardından Batman’ın Zilan köyüne götürülerek toprağa verilecek. 

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