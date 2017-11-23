Samanyolu Haber /Gündem / Silvan ve Siirt'in bazı bölgelerinde süresiz sokağa çıkma yasağı /23 Kasım 2017 14:01

Silvan ve Siirt'in bazı bölgelerinde süresiz sokağa çıkma yasağı

Diyarbakır’ın Silvan ilçesi ile Siirt’teki bazı bölgelerde, “PKK operasyonları” gerekçesiyle süresiz sokağa çıkma yasağı ilan edildi.

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Diyarbakır Valiliği, Diyarbakır’ın Silvan ilçesi Çaldere Mahallesi ve Kaso mezrasında PKK’ya yönelik operasyonu gerekçe göstererek sokağa çıkma yasağı ilan etti. Diyarbakır Valiliği’nden yapılan açıklamada şöyle denildi:

“Operasyon icra edilen bölgelerde halkın can ve mal güvenliğinin sağlanması ve sivil vatandaşların zarar görmemesi amacıyla, 5442 sayılı İl İdaresi Kanununun ilgili maddeleri gereğince, belirtilen bölgelerde (Silvan ilçesine bağlı olan; Çaldere Mahallesi ve Kaso mezrasında ) 23 Kasım 2017 Perşembe günü saat 06.00’dan itibaren geçerli olmak üzere, ikinci bir duyuruya kadar bu bölgelerde sokağa çıkma yasaklanmıştır.”

SİİRT’TE DE YASAK

Siirt merkeze ve Baykan ilçesine bağlı 8 mahalle ve köyde de, ‘yapılacak operasyonlar’ nedeniyle bu sabah saatlerinden itibaren sokağa çıkma yasağı ilan edildi.

Siirt Valiliği’nden yapılan açıklamada, merkeze bağlı Sarıtepe, Tuzkuyusu, Kayacık, Karakuyu, Çevre ve Ekinli mahalleleri ile Baykan ilçesine bağlı Engin ve Çevrimtepe köyleri sınırları içerisinde yapılacak operasyonlar nedeniyle, mahalle ve köylerde bu sabah saat 05.00’ten itibaren ikinci bir emre kadar sokağa çıkma yasağı ilan edildiği belirtildi.
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