Samanyolu Haber /Gündem / Silopi'de çatışma! /21 Ağustos 2019 16:52

Silopi'de çatışma!

Şırnak'ın Silopi ilçesinde gerçekleştirilen operasyonda bir asker şehit oldu, üç asker yaralandı.

SHABER3.COM

Şırnak Valiliği'nden yapılan açıklamaya göre, Silopi ilçesi sınırlarında bulunan Kösreli köyü bölgesinde bugün operasyon düzenlendi. 

Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı (TPAO) çalışanlarının güvenliğini sağlamak ve PKK'lı teröristlerin etkisiz hale getirmesi maksadıyla icra edilen operasyona "Şehit Güvenlik Korucusu Süleyman Tosun" ismi verildi.

BİR ASKER ŞEHİT, ÜÇ ASKER YARALI

Çakırsöğüt Jandarma Komando Tugay Komutanlığı birlikleri ile PKK'lılar arasında çıkan çatışmada bir asker şehit oldu, üç asker yaralandı.

Bölgede operasyon sürüyor.
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