Samanyolu Haber /Gündem / Silivri'de avluların üzerine bile tel örgü çektiler /05 Şubat 2017 11:37

Silivri'de avluların üzerine bile tel örgü çektiler

Silivri Cezaevi’nde koğuşların avlularıın üzerine bile tel örgü çekildiği ortaya çıktı.

SHABER3.COM

Cumhuriyet’in yayın yönetmeni Murat Sabuncu’nun mektubuna göre tutuklu ve hükümlülerin açık havaya çıkabildikleri tek yer koğuş avlusu tel örgülerle kaplandı.

Kendilerini, ‘Türkiye’nin cezaevi tarihinde gökyüzünü bile kafes arasından görmeye mahkum edilmiş az sayıda tutuklulardan bir grup’ olarak tanımlayan Sabuncu, “Bir avuç gökyüzünü bile çok görenlere … ama ilk günden beri söylediğimiz gibi sadece kendimiz için değil tüm düşünce ve fikir özgürlüğü tutukluları için gerçekleri söylemeye bedeli ne olursa olsun devam edeceğiz” diye yazdı.

Sabuncu, Sabahattin Ali’nin şiirini de ‘yeniden yorumladıklarını’ belirterek şu dizeleri paylaştı: “Görmek istersen kafesi / Dört bir yana çevir yüzü / Paramparça gökyüzü / Aldırma gönül aldırma.”

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