Silivri Cezaevi'nde yine işkence iddiası

Birgün'ün haberine göre; OHAL ilanının ardından işkence iddialarında artış yaşanan Silivri Cezaevi’nde aynı şikayetler gelmeye devam ediyor. Son olarak Cem Özcan isimli yurttaşın 20 kişilik jandarma grubu tarafından postalla ezilerek işkence edildiği iddia edildi. Özcan, darp raporu alırken eşinin şikayeti, “adli tatil” gerekçesiyle işleme konmadı15 Temmuz darbe girişiminin ardından cezaevlerinde artan işkence vakaları, Olağanüstü Hal’in (OHAL) kaldırılmasına rağmen sürüyor.







Daha önce 29 kadın mahkumun topluca darp edildiği, birçok mahkumun yaralanmasıyla sonuçlanan gardiyanların kötü muameleleriyle gündeme gelen Silivri Cezaevi’nde bu kez jandarmalar tarafından “postallı” işkence uygulandığı iddia edildi.





Edinilen bilgilere göre, 17 Temmuz Salı günü Silivri 6’nolu Cezaevinde hükümlü ve tutukluların bulunduğu alana gelen gardiyanlar, ortak alanda bir not bularak bunun sahibini öğrenmeye çalıştı. Notun sahibinin ortaya çıkmasını isteyen gardiyanlar durumu cezaevi yönetimine bildirdi. Cezaevi yönetimi tarafından bilgilendiren savcı ise jandarmaların notun sahibini bulması için koğuşlara girmesi talimatını verdi.









Kelepçe, küfür, hakaret





Bu talimatın ardından koğuşlara gelen jandarmalar mahkumları kelepçeleyerek dışarı çıkarmak istedi. Kelepçe dayatmasını kabul etmeyen mahkumlardan Cem Özcan, kendisine küfür ettiğini öne sürdüğü jandarmayı uyardıktan sonra şiddet gördü. Tutuklu mahkum Salih Kanza’ya yönelik küfür ve hakaretlere de tepki gösteren Özcan’a en az 20 jandarmanın saldırdığı, saldırının ardından Özcan’ın vücudunun birçok yerinde morlukların oluştuğu öğrenildi. Sağ elinin iki parmağında da ezilmeden kaynaklı hasarların oluştuğu, Özcan’ın bu nedenle elini kapatamadığı ve kaburgasına aldığı postal darbesi nedeniyle kemiklerinin vücuduna battığı ifade edildi. Zorla takılan kelepçeler nedeniyle ellerinde kesiklerin oluştuğu da öğrenilen Özcan’ın tüm bu yaralanmalara ilişkin darp raporu aldığı bildirildi.





Adli tatil bahanesi





20 Temmuz Cuma günü gerçekleştirilen ziyarete eşini görmek için giden Dilek Bal Özcan tarafından fark edilen bu kötü muamele ve şiddet olayı ise yargıya iletilemedi. Jandarmalardan ve cezaevi yönetiminden şikayetçi olmak için savcılığa suç duyurusunda bulunmak istediğini ifade eden Dilek Bal Özcan, BirGün’e yaptığı açıklamada, “Savcı, adli tatil olduğu için dilekçeyi işleme alamayacağını söyledi. Yapılan bu işkence cezasız bırakılmak isteniyor. Hapishanelerde son dönemde bu tür saldırılar sık sık yaşanıyor. Yakınlarımızın sağlığı hakkında sürekli endişe içerisindeyiz. Yanımda babasının ziyaretine götürdüğüm üç buçuk yaşındaki kızım, babasını o halde gördü ve çok etkilendi. Eşim Cem Özcan’ın başına gelecek her şeyden jandarmalar, gardiyanlar ve buna göz yuman hapishane müdürü sorumlu olacaktır” dedi