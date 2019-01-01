Silivri Cezaevi'nde yine işkence iddiası:Anne oğlunu ziyarette gördü









Cumhuriyet’in haberine göre, Köseoğlu, 18 Aralık tarihinde hükümlü olan oğlunu ziyaret etmek için Silivri Cezaevi’ne gitti. Ziyaret sırasında oğlunun gözünün mor, kollarının ise yara bere içerisinde olduğunu öne süren anne Köseoğlu, savcılığa suç duyurusunda bulundu.









Köseoğlu savcıya verdiği ifadesinde, “Oğlumun gözü mor, kollarının kanama derecesinde darp edildiğini, bir elinin şiş olduğunu, ayakkabısız ve üzerinde sadece atletle görüşe getirildiğini gördüm. Kendisine ne olduğunu sordum. Bana, ‘Sohbet hakkının kısa verildiğini, bu duruma itiraz ettiğini ve akabinde cezaevi görevlilerince işkenceye uğradığını, koğuştan ayakkabıları olmadan sürüklenerek çıkarıldığını’ söyledi. Oğlumu darp eden infaz koruma memurlarından, sorumluluğu bulunan tüm çalışanlardan ve kurum müdürlerinden şikâyetçiyim” dedi.





Kurum kamera kayıtlarının çıkarılmasını isteyen Köseoğlu, ayrıca oğluna doktor raporu alınmasını da talep etti. Öte yandan cezaevi yönetimi tarafından anne Köseoğlu’na cezaevinde attığı “İnsanlık onuru işkenceyi yenecek” şeklinde slogan nedeniyle iki ay görüş yasağı verildi.