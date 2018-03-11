Samanyolu Haber /Gündem / Silahlı özel güvenlik görevlisi sayısı patladı /11 Mart 2018 11:36

Silahlı özel güvenlik görevlisi sayısı patladı

Türkiye’deki özel güvenlik görevlilerinden 51 bininin silahla görev yaptığı bildirildi.

SHABER3.COM

Emniyet Genel Müdürlüğü (EGM) Özel Güvenlik Denetleme Başkanı Suat Çelik, Gaziantep’te katıldığı etkinlikte verileri paylaştı.

Buna göre 1 milyon 600 bin kişi özel güvenlik eğitimi aldı. Bu kişilerden 1 milyon 59 bininde kimlik kartı var. Halen çalışan 258 bin görevliden de 51 bini silahlı.

Çelik, güvenlik güçlerinin tamamlayıcı hizmetini gördüğünü söylediği özel güvenlik görevlilerinin mutlaka bir eğitimden geçirilmesi gerektiğini ifade etti.

Başkan Çelik şunları kaydetti: “Neredeyse birçok Avrupa ülkesinin ordusundan fazla özel güvenlik görevlilerimiz var. Elbette değişen şartlara hem statülerinin belirlenmesi hem onların görev alanlarında kendilerine verilen sorumlulukların anlatılması gerekiyor.”
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