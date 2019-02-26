Silahlı kişiler yine adam kaçırdı

KHK’yla ihraç edilen BTK uzmanı Salim Zeybek eşi ile birlikte iken TEM otoyolu Edirne Havsa gişelerinde silahlı kişilerce kaçırıldı. Eşinin kaçırlma olayını sosyal medya hesabından duyurmaya çalışan Fatma Betül Zeybek, eşinin 21 Şubat’da Edirne Havsa gişelerinde aracı 'Edirne Polisi' diye tanıtan silahlı kişilerce durdurulmuş . Daha sonra Salim Zeybek’i kelepçeleyerek alan ağır silahlı sivil kişiler ortadan kaybolmuş Emniyet Müdürlüğü Salim Zeybek’in gözaltında olduğu bilgisini doğrulamıyor.













Konuyla ilgili sosyal medya hesabından paylaşımlarda bulunan Salim Zeybek’in eşi Fatma Betül Zeybek daha önce de defalarca takip edildiklerini anlattı





' Eşimden 5 gündür haber alamıyorum. Hayatından endişe ediyorum, nerede olduğunu bilmiyorum. Lütfen sesimizi duyurup bize yardim edin. Yolumuzu keserek eşimi kaçıran silahlı şahıslara ait araçlardan bir tanesi beni Ankara’daki evimize kadar devamlı takip etti. 34 FF 9017 plakalı araç güvenlik kamerası kayıtlarında da görülüyor.'









Fatma Betül Zeybek'in paylaşımlarına Kocaeli Milletvekili Ömer Gergerlioğlu'ndan destek geldi.







