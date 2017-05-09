Samanyolu Haber /Gündem / Silahlı' Erdoğan pankartında ilk karar çıktı /09 Mayıs 2017 09:51

Silahlı' Erdoğan pankartında ilk karar çıktı

İsviçre'nin Bern kentindeki bir gösteride Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı başına silah dayalı şekilde gösteren pankarta ilişkin başlatılan soruşturmada, organizatörlerin suçlanmayacağı açıklandı.

SHABER3.COM

Söz konusu pankartta "Erdoğan'ı kendi silahıyla öldürün" ifadesi yer alıyordu.
26 Mart'taki protesto gösterisi, AKP yetkililerinin Türkiye dışında yaşayan seçmenlere yönelik referandum kampanyası düzenleme taleplerinin tartışma yarattığı dönemde gerçekleşti.
Pankartla ilgili harekete geçen Türk Dışişleri Bakanlığı gösterinin PKK tarafından düzenlendiğini açıklamış ve İsviçre'nin Ankara Büyükelçisi Walter Haffner aracılığıyla yasal işlem yapılması talebini iletmişti.
İsviçreli savcıların, pankartın, ülke yasalarının ihlal edilip edilmediğini araştırdığı açıklanmıştı.
NZZ gazetesinin haberine göre, Bern Emniyet Müdürü Marc Heeb, söz konusu pankartla ilgili yürütülen soruşturma kapsamında, gösteriyi organize eden kişilerin suçlanmayacağını açıkladı.
Ancak aynı haberde, Bern kenti savcılarının, bireysel bazda, "şiddete teşvik" şüphesi ile soruşturmayı sürdürdüğü belirtildi.
Savcılık ofisinin, şüphelilerin kimliklerinin belirlenip belirlenmediği konusunda bir açıklama yapmadığı bilgisi de haberde yer aldı.

Pankart Türkiye'de de soruşturuluyor

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı da İsviçre'deki mitingle ilgili soruşturma başlatmıştı.
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuya ilişkin açıklamasında "Onların sol partileri ve teröristler bir araya gelerek gösteri düzenlediler. İsviçre parlamentosunda kafama silah dayalı halde resmimi astılar" ifadelerini kullanmıştı.
<< Önceki Haber Silahlı' Erdoğan pankartında ilk karar çıktı Sonraki Haber >>

Malezya'da gözaltındaki Aslan'ın eşinden yeni açıklama!

Malezya'da gözaltındaki Aslan'ın eşinden yeni açıklama!

Bamteli: DERİN MÜSLÜMANLIĞA İHTİYAÇ VAR!..

Bamteli: DERİN MÜSLÜMANLIĞA İHTİYAÇ VAR!..

Sakın şaşırmayın!

Sakın şaşırmayın!

Moldova Başbakanı'ndan Hizmet okulları cevabı

Moldova Başbakanı'ndan Hizmet okulları cevabı

ABD'de su baskınları: 11 ölü

ABD'de su baskınları: 11 ölü

'Menemen yiyemiyorsan mehter ye, portakal ye'

'Menemen yiyemiyorsan mehter ye, portakal ye'

Erdoğan'ın hocasından şok sözler

Erdoğan'ın hocasından şok sözler

Hocaefendi’den Yeni Münacaat ve Naat’lar

Hocaefendi’den Yeni Münacaat ve Naat’lar

ABD'nin ünlü uçak gemisi Kore yarımadasına ilerliyor

ABD'nin ünlü uçak gemisi Kore yarımadasına ilerliyor

Şamil Tayyar'ın balataları yaktığı an!

Şamil Tayyar'ın balataları yaktığı an!
yolum kaderim
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
12:42:58