'Sıkıyönetim emirlerini Yaşar Güler'in emri ile çektim'

15 Temmuz gecesi General/Amiral Şube Müdürü olan Kurmay Albay Turhan, dönemin Genelkurmay 2. Başkanı ve şu an Jandarma Genel Komutanı olan Yaşar Güler’in emri ve üssü olan Tuğgeneral Mehmet Partigöç’ün bilgisi dahilinde mesajları çektiğini söyledi. Suçlamaları kabul etmeyen Turhan, aldığı emirler doğrultusunda yayınladığı 5 mesaj dışında, darbe girişiminde bulunmadığını ve kesinlikle silah kullanmadığını belirtti.





15 Temmuz darbe girişimi gecesi eski Genelkurmay Adli Müşaviri Albay Muharrem Köse’yi aradığını söyleyen Turhan, “Muharrem Köse’yi çağırmam istendiği için aradım. Ancak, ‘darbe oldu sen de Adli Müşavir oldun’ şeklinde bir konuşmam olmamıştır” dedi.





Ali Yazıcı’nın başyaver adaylığını teklif eden Hulusi Akar’dır





Turhan, Ali Yazıcı’nın Cumhurbaşkanlığı başyaverliğine atandığında Kara Kuvvetleri Komutanı Hulusi Akar’ın olduğunu ve Yazıcı’nın Cumhurbaşkanlığı Muhafız Alayı’na komutan olarak atanması beklenirken, Akar’ın tavsiyesiyle Başyaver olarak atandığını söyledi.





TSK içinde 3 farklı ekip var





Turhan, mahkeme başkanın “Bu darbeyi kim yaptı, sizin görgünüze göre hangi isimler vardı?” sorusuna, “Bir darbe girişimi oldu. Ama bu darbe girişimini tamamen F…’cüler yapmıştır diyemem. Çünkü TSK içerisinde farklı ekipler vardır. Bu ekipler içinde muhafazakar yönü ağır basan bir ekip var. Bu ekip genelde F…’cü olarak anılır” diye cevapladı.