Şık: Doğrudan AİHM'e başvuracağım

OHAL'i kalıcılaştıran yasa tasarısı hakkında konuşurken "AKP'lilere hakaret ettiği" gerekçesiyle önce mikrofonu kapatılan ardından da AKP'li milletvekillerinin saldırısına uğrayan HDP İstanbul Milletvekili Ahmet Şık hendisine verilen iki oturuma katılmama cezasına AİHM'de itiraz edeceğini söyledi.







Deutsche Welle Türkçe'den Aslı Işık'a konuşan Ahmet Şık, itiraz edecek başka bir merci olmadığını vurguladı.





Meclis’te yaşananları değerlendiren Şık, “Tam da bana yöneltilen suçlamanın karşılığı olan hakaretlerle, küfürlerle saldırdılar. Orada ifade edilen ahlaksızlık siyaseten herhangi bir etik değere sahip olmamayı vurguluyordu” diyerek şöyledevam etti: “Metnin bütününde, siyaseten ahlaksız olmaktan bahsediyorum. Bunu anlamak için asgari bir insan zekası yeter. Anlamadıkları için değil, konuşmamızı engellemek için şimdiden ön almaya çalışıyorlar. Ama ben ne olduğunu söylemekte ısrarcı olacağım. Herkes bildiğini yapar, ben aklımla, fikrimle bir şey söylemeye çalışırım. Onların bildiği de kaba kuvvet ve tamamen çoğunluk olmanın getirdiği bir güven ve kibirle saldırmak.”





"BİR HUKUKİ MERCİ BİLE YOK"





İç Tüzüğü, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'ne (AİHM) götüreceğini söyleyen Şık, “Meclis’te çoğunluk kimde ise istediği herkese istediği cezayı verebiliyor. İç Tüzük üzerinden bir cezalandırma yapıyorlar ve buna itiraz edeceğiniz bir hukuki merci bile yok. Dolayısıyla iç hukuk da yok. Doğrudan AİHM’e başvuru yapacağım” dedi.





ÖDENEK KESİNTİSİ CEZASI DA VERİLDİ





Ahmet Şık’a İç Tüzük’ün 161. Maddesine aykırı davrandığı gerekçesiyle Meclis’te iki oturuma katılmama ve ödeneğinin üçte ikisini kesme cezası verildi. Yine tutanaklara göre Şık kürsüdeyken, AKP'li vekiller "haysiyetsiz” diye bağırdı. Bu arada Şık’a fiziki şiddet de uygulandı.





Meclis'in kendi Anayasası olarak da nitelendirilen İç Tüzük, 2017’de AKP ve MHP’nin teklifiyle değiştirildi. Yeni İç Tüzük’ün 161’inci maddesine göre, "Go¨ru¨s¸meler sırasında Cumhurbas¸kanına, Tu¨rkiye Bu¨yu¨k Millet Meclisine, Bas¸kanına, Bas¸kanlık Divanına, Bas¸kanlık go¨revini yerine getiren Bas¸kanvekiline, milletvekiline, Tu¨rk Milletinin tarihine ve ortak gec¸mis¸ine, Anayasanın ilk do¨rt maddesinde c¸erc¸evesi c¸izilen Anayasal du¨zene hakaret etmek ve so¨vmek, Tu¨rkiye Cumhuriyetinin u¨lkesi ve milletiyle bo¨lu¨nmez bu¨tu¨nlu¨gˆu¨ esasında Anayasada du¨zenlenen idari yapısına aykırı tanımlamalar yapmak" ceza gerektiriyor. Bu kapsamda yapılan yeni düzenlemeyle, kınama ve oturumdan men cezalarının yanı sıra milletvekillerinin aylık ödeneklerinin üçte ikisine kadar kesinti yapılıyor.