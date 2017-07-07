Samanyolu Haber /Gündem / Siirt'te kayyım Belediye başkanı'na bombalı saldırı /07 Temmuz 2017 11:29

Siirt'te kayyım Belediye başkanı'na bombalı saldırı

Siirt'te kaymakam aracının geçişi sırasında patlama meydana geldi. Saldırıda can kaybı yaşanmadı.

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Siirt'in Baykan ilçesi kaymakamı ve aynı zamanda belediye Başkan vekili (kayyım) olan Mehmet Kocabey'in makam otomobilinin geçişi sırasında el yapımı patlayıcı infilak ettirildi.

Saldırıda herhangi bir can kaybının yaşanmadığı belirtildi.
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