Siirt ve Şırnak'tan sonra Halfeti'de de taşıma seçmen iddiası

31 Mart yerel seçimleri öncesi Siirt ve Şırnak kent merkezleri ile ilçelerinde ortaya çıkan 'seçmen kaydırma' uygulamasına Urfa'nın Halfeti ilçesi de eklendi. Seçmen listelerinin askıya çıkarılmasıyla birlikte Halfeti'ye kolluk kuvveti olduğu belirtilen 3 bin 187 seçmenin kaydırıldığı ortaya çıktı.





İlçenin 7 Haziran 2015 yılında seçimlerinde 22 bin 735 kişi olan seçmen sayısı, 3 yıl sonraki 24 Haziran 2018 seçimlerinde 24 bin 148 kişi olarak açıklanmıştı. İlçede 3 yılda sadece bin 413 kişi artan seçmen sayısının, 24 Haziran seçimlerinden bu yana geçen 6 ay içerisinde birden bire 27 bin 335'ye çıkması dikkat çekti.





23 KENTTEN SEÇMEN KAYDIRILDI





3 bin 187 artış ile askıya çıkarılan seçmen listeleri üzerine yapılan incelemede ilçe merkezi ve kırsal mahallerine İstanbul, Ankara, Mersin, Antalya, İzmir, Antep, Kilis'in aralarında olduğu 23 ilden 3 bin 187 kişinin kaydırıldığı anlaşıldı. Üstelik kaydırılan bu seçmenlerin çok büyük bir bölümün polis ve diğer devlet memurları olduğu belirlendi. Yapılan incelemelerde Urfa'nın Akçakale ve Harran ilçelerinden bin, diğer kentlerden ise 2 bin 187 seçmenin Halfeti'ye kaydırıldığı tespit edildi.









3 BİN 29 OY FARKINI KAPATMAK İÇİN 3 BİN 187 SEÇMEN





İlçenin 2014-2018 yılları arasındaki seçmen sayısı değişiklikleri şöyle:





2014 yılındaki seçmen sayısı 22 bin 782, 7 Haziran 2015 seçimlerinde 22 bin 735, aynı yılın 1 Kasım'ın da ise seçmen sayısı 22 bin 665, 24 Haziran 2018 yılında yapılan seçimlerde seçmen sayısı 24 bin 148.





2014 yerel seçimlerinde Demokratik Bölgeler Partisi (DBP) 10 bin 458 oy alarak 1'inci parti olurken, AKP ise 6 bin 624 oy alarak 2'nci parti olmuştu. 7 Haziran 2015 yılında yapılan genel seçimlerde HDP 10 bin 411 oy alırken, AKP 5 bin 201 oy aldı. Aynı yılın 1 Kasım'ında yapılan genel seçimlerde HDP 9 bin 878 oy alırken, AKP 5 bin 422 oyda kaldı. 24 Haziran seçimlerinde ise HDP 9 bin 104 oy alırken, AKP 6 bin 75 oyda kaldı.





24 Haziran'da yapılan son seçimde HDP ile AKP arasındaki oy farkı 3 bin 29 iken, ilçeye 3 bin 187 seçmenin kaydırılması, bu farkın kapatılmak istendiği yorumuna neden oldu.





3 bin 187 seçmenin kaydırıldığı anlaşılan mahalleler ise şunlar:





Fırat, Siyahgül, Seldek, Gözeli, Çebekoğlu, Saylakkaya (Cibin), Aram, Fıstıközü, Yeşilözen (Ank), Özmüş, Sırataşlar, Hilalli, Rüştiye, Bitek, Durak, Argıl, Kurugöl, Kalkan, Karaotlak, Gürkuyu, Beyburcu, Dergili, Narlık, Kınık, Savaşan, Yukarıgöklü, Yeni Mahalle, Balaban, Şimaliye, Ömerli (Amara) ve Aşağı Göklü.









HALFETİLİLERİN İKAMET ALMASINA İZİN YOK





İlçeye 3 bin 187 seçmen kaydırılırken, ilçe nüfusuna kayıtlı olmakla birlikte başka yerlerde olan ikametgahlarını ilçe merkezine taşımak isteyenlerin başvurularının ise kabul edilmediği öğrenildi. Bu kişilerden biri HDP’li eski milletvekili Dilek Öcalan.





İddiayı doğrulayan İlçe Nüfus Müdürlüğü yetkilileri, bu konuda aynı zamanda belediyeye kayyım olarak atanan Kaymakam Şeref Albayrak'ın yetkili olduğunu belirtti