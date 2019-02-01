Samanyolu Haber /Gündem / Sigortadan para almak için yaptığı sahtekârlığı güvenlik kamerası kaydetti /01 Şubat 2019 15:18

Sigortadan para almak için yaptığı sahtekârlığı güvenlik kamerası kaydetti

'New Jersey'de yaşayan 57 yaşındaki Alexander Goldinsky, sigortadan para almak için yaptığı sahtekârlık güvenlik kamerası sayesinde ortaya çıkınca gözaltına alınıp sigorta sahteciliği ile suçlandı.

Sigortadan para almak için yaptığı sahtekârlığı güvenlik kamerası kaydetti



Olay ABD'nin New Jersey eyaletine bağlı Randolph şehrinde meydana geldi. Güvenlik kamerasınca kaydedilen görüntülerde, 57 yaşındaki adamın, girdiği kafede makineden bir bardağa buz doldurduğu görülüyor. Daha sonra bardaktaki buzu yere döken yaşlı adam, kafede biraz yürüyüp tekrar buz döktüğü yere gelerek, kendini yere atıyor ve yerde yatarak kafe çalışanları tarafından bulunmayı bekliyor.

Yetkililerin yaptığı açıklamaya göre, kafede yerde yatarken bulunan adam, ambulansla hastaneye kaldırılırken sigorta talebinde bulundu, fakat yaptığı sahtekârlık görüntüleri ortaya çıkınca sigorta sahteciliğinden gözaltına aldı.
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Sigortadan para almak için yaptığı sahtekârlığı güvenlik kamerası kaydetti

Sigortadan para almak için yaptığı sahtekârlığı güvenlik kamerası kaydetti

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