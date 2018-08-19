Samanyolu Haber /Ekonomi / Sığır ithaline sadece 7 ayda 677 milyon dolar harcandı /19 Ağustos 2018 16:46

Sığır ithaline sadece 7 ayda 677 milyon dolar harcandı

Türkiye’nin ABD başta olmak üzere birçok ülkeden sığır ithalatını artırdığı belirtiliyor. 7 aylık süreçte ithal sığırların toplam maliyetinin 677 milyon 296 bin 951 dolar olduğu açıklandı.

SHABER3.COM

Kurban Bayramı’na sayılı günler kala Türkiye’nin hayvan varlığıyla ilgili tartışmalar devam ediyor.

Ziraat Mühendisleri Odası, yayımladığı “2018 Hayvancılık Raporu”yla Türkiye’nin hayvancılık karnesini ortaya çıkardı. Gerçek hayvan varlığının tartışıldığı bugünlerde yayımlanan raporda, hayvan ithalatının yapıldığı ülkeler tek tek ele alındı.

Raporda, son birkaç yıl içinde yurt dışından ithal edilen canlı ve cansız hayvan bilgilerine de detaylı bir şekilde yer verildi. Raporda, Türkiye’de yıllara göre sığır, manda, koyun, keçi varlığı incelendiğinde toplamdaki yüzdelik pay oranının sığırda kısmen arttığı görülürken, koyun varlığında ciddi bir azalma olduğu ortaya çıktı. Hayvancılık işletmelerinin en büyük giderinin yem olduğu belirtilen raporda, yem giderlerinin hayvancılığın bazı dallarında toplam işletme giderlerinin yüzde 70’ine kadar ulaştığına dikkat çekildi.

'İTHALAT CAZİP HALE GETİRİLDİ'

Yıllar boyu izlenen hükümet politikalarının çiftçiliği ortadan kaldırıcı, tarımın şirketleşmesine hizmet edici hale getirildiği belirtilen raporda, uygulanan politikalarla kırdan kente göçü tetiklediğine dikkat çekildi.

Raporda, hayvan ithalatının cazip hale getirildiği ifade edilirken, Türkiye’nin 26 ülkeden sığır ithal ettiğine dikkat çekildi. Rapora göre, Türkiye’nin en fazla sığır ithal ettiği ülkelerin başında Uruguay ile Brezilya gelirken, ülkemizin Litvanya, Belçika ve Danimarka’dan hayvan ithal ettiği ifade edildi.

İTHAL HAYVAN MALİYETİ

Milli Gazete'de yer alan habere göre, raporda, son 7 aylık sürece dikkat edildiğinde Türkiye’nin ABD başta olmak üzere birçok ülkeden sığır ithalatını artırdığı ifade edildi.

7 aylık süreçte 566 bin 391 baş sığır ithal edilirken, sığırların toplam maliyetinin 677 milyon 296 bin 951 dolar olduğuna dikkat çekildi.

Türkiye’nin dünyanın dört bir tarafından kırmızı et ithal ettiği belirtilen raporda, 172 milyon 73 bin 801 kilogram et ithal ettiği kaydedildi.

2017 yılında ithal edilen sığır sayısı 896 bin iken, ithal sığırların maliyetinin 1 milyar 159 milyon 875 bin 96 dolar olması hayvan ithalatının maliyetini gözler önüne serdi.
Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber Sığır ithaline sadece 7 ayda 677 milyon dolar harcandı Sonraki Haber >>

Yeni nesil F-35 ve F-22 uçaklarından it dalaşı

Yeni nesil F-35 ve F-22 uçaklarından it dalaşı

Ahireti unutanlar her şeyi yapar

Ahireti unutanlar her şeyi yapar

Parkta gezinen çocuğun üzerine yıldırım düştü!

Parkta gezinen çocuğun üzerine yıldırım düştü!

Dolardaki hareketlilik tekstilcileri vurdu

Dolardaki hareketlilik tekstilcileri vurdu

Küçük kuş, zehirli yılanı önce avladı, sonra da yedi

Küçük kuş, zehirli yılanı önce avladı, sonra da yedi

Trump'tan yeni Türkiye açıklaması: Oturup hazmedecek değiliz

Trump'tan yeni Türkiye açıklaması: Oturup hazmedecek değiliz

İşte Şeytan'ın en önemli aldatması

İşte Şeytan'ın en önemli aldatması

Ekonomik krizden çıkmamız neden uzun sürecek?

Ekonomik krizden çıkmamız neden uzun sürecek?

Dolar geriledi ama faizler arttı

Dolar geriledi ama faizler arttı

AKP'li adam mikrofonu görünce coştukça coştu

AKP'li adam mikrofonu görünce coştukça coştu
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
18:10:26