Sığır ithaline sadece 7 ayda 677 milyon dolar harcandı

Kurban Bayramı’na sayılı günler kala Türkiye’nin hayvan varlığıyla ilgili tartışmalar devam ediyor.







Ziraat Mühendisleri Odası, yayımladığı “2018 Hayvancılık Raporu”yla Türkiye’nin hayvancılık karnesini ortaya çıkardı. Gerçek hayvan varlığının tartışıldığı bugünlerde yayımlanan raporda, hayvan ithalatının yapıldığı ülkeler tek tek ele alındı.





Raporda, son birkaç yıl içinde yurt dışından ithal edilen canlı ve cansız hayvan bilgilerine de detaylı bir şekilde yer verildi. Raporda, Türkiye’de yıllara göre sığır, manda, koyun, keçi varlığı incelendiğinde toplamdaki yüzdelik pay oranının sığırda kısmen arttığı görülürken, koyun varlığında ciddi bir azalma olduğu ortaya çıktı. Hayvancılık işletmelerinin en büyük giderinin yem olduğu belirtilen raporda, yem giderlerinin hayvancılığın bazı dallarında toplam işletme giderlerinin yüzde 70’ine kadar ulaştığına dikkat çekildi.





'İTHALAT CAZİP HALE GETİRİLDİ'





Yıllar boyu izlenen hükümet politikalarının çiftçiliği ortadan kaldırıcı, tarımın şirketleşmesine hizmet edici hale getirildiği belirtilen raporda, uygulanan politikalarla kırdan kente göçü tetiklediğine dikkat çekildi.





Raporda, hayvan ithalatının cazip hale getirildiği ifade edilirken, Türkiye’nin 26 ülkeden sığır ithal ettiğine dikkat çekildi. Rapora göre, Türkiye’nin en fazla sığır ithal ettiği ülkelerin başında Uruguay ile Brezilya gelirken, ülkemizin Litvanya, Belçika ve Danimarka’dan hayvan ithal ettiği ifade edildi.





İTHAL HAYVAN MALİYETİ





Milli Gazete'de yer alan habere göre, raporda, son 7 aylık sürece dikkat edildiğinde Türkiye’nin ABD başta olmak üzere birçok ülkeden sığır ithalatını artırdığı ifade edildi.





7 aylık süreçte 566 bin 391 baş sığır ithal edilirken, sığırların toplam maliyetinin 677 milyon 296 bin 951 dolar olduğuna dikkat çekildi.





Türkiye’nin dünyanın dört bir tarafından kırmızı et ithal ettiği belirtilen raporda, 172 milyon 73 bin 801 kilogram et ithal ettiği kaydedildi.





2017 yılında ithal edilen sığır sayısı 896 bin iken, ithal sığırların maliyetinin 1 milyar 159 milyon 875 bin 96 dolar olması hayvan ithalatının maliyetini gözler önüne serdi.