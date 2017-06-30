Samanyolu Haber /Ekonomi / Sigaraya zam ertelendi.. Alkole zam var... /30 Haziran 2017 10:59

Sigaraya zam ertelendi.. Alkole zam var...

Resmi Gazete'de yayımlanan Bakanlar Kurulu kararına göre sigarada asgari maktu ve maktu vergi tutarların, Temmuz ayında otomatik olarak artırılmasını öngören karar bu yılın ikinci yarısı için uygulanmayacak

Sigaraya zam ertelendi.. Alkole zam var...

Sigara ve diğer tütün mamulleri üzerinden alınan Özel Tüketim Vergisi (ÖTV) tutarlarına ilişkin Bakanlar Kurulu kararı bugünkü Resmi Gazete'de yayımlandı.

Bu yılın Temmuz-Aralık dönemi için 2017 yılı enflasyon gelişmeleri ve yılsonu hedefleri göz önünde bulundurularak, sigara ve diğer tütün mamulleri üzerinden alınan söz konusu maktu ve asgari maktu ÖTV tutarlarının artırılmaması uygun görüldü.

Daha önce sigara ve diğer tütün mamulleri üzerinden alınan maktu ve asgari maktu ÖTV tutarları, her yıl Ocak ve Temmuz aylarında TÜİK tarafından ilan edilen Yİ-ÜFE oranı kadar artırılmaktaydı.

Karar bugünkü Resmi Gazetede yayımlandı. Erteleme kararında alkol ürünleri yer almadığı için 3 Temmuz pazartesi günü açıklanacak Ocak-Haziran dönemi enflasyonu oranında alkollü içeceklerin ÖTV'si aratacak. Dolayısı ile bu ürünlerinin fiyatlarına zam gelecek.

Maliye bakanlığı açıkladı

Konu ile ilgili Maliye Bakanlığı'nın açıklamasında ise şöyle denildi: "Bugünkü Resmi Gazete’de sigara ve diğer tütün mamulleri üzerinden alınan ÖTV tutarlarına ilişkin 2017/10462 Sayılı Bakanlar Kurulu Kararı yayımlanmıştır.

Sigara ve diğer tütün mamulleri üzerinden alınan maktu ve asgari maktu ÖTV tutarları, her yıl Ocak ve Temmuz aylarında TÜİK tarafından ilan edilen Yİ-ÜFE oranı kadar artırılmaktadır.

Bu yılın Temmuz-Aralık dönemi için ise 2017 yılı enflasyon gelişmeleri ve yılsonu hedefleri göz önünde bulundurularak, sigara ve diğer tütün mamulleri üzerinden alınan söz konusu maktu ve asgari maktu ÖTV tutarlarının artırılmaması uygun görülmüştür."
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