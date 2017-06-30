Sigaraya zam ertelendi.. Alkole zam var...

Sigara ve diğer tütün mamulleri üzerinden alınan Özel Tüketim Vergisi (ÖTV) tutarlarına ilişkin Bakanlar Kurulu kararı bugünkü Resmi Gazete'de yayımlandı.





Bu yılın Temmuz-Aralık dönemi için 2017 yılı enflasyon gelişmeleri ve yılsonu hedefleri göz önünde bulundurularak, sigara ve diğer tütün mamulleri üzerinden alınan söz konusu maktu ve asgari maktu ÖTV tutarlarının artırılmaması uygun görüldü.





Daha önce sigara ve diğer tütün mamulleri üzerinden alınan maktu ve asgari maktu ÖTV tutarları, her yıl Ocak ve Temmuz aylarında TÜİK tarafından ilan edilen Yİ-ÜFE oranı kadar artırılmaktaydı.





Karar bugünkü Resmi Gazetede yayımlandı. Erteleme kararında alkol ürünleri yer almadığı için 3 Temmuz pazartesi günü açıklanacak Ocak-Haziran dönemi enflasyonu oranında alkollü içeceklerin ÖTV'si aratacak. Dolayısı ile bu ürünlerinin fiyatlarına zam gelecek.





Maliye bakanlığı açıkladı





Konu ile ilgili Maliye Bakanlığı'nın açıklamasında ise şöyle denildi: "Bugünkü Resmi Gazete’de sigara ve diğer tütün mamulleri üzerinden alınan ÖTV tutarlarına ilişkin 2017/10462 Sayılı Bakanlar Kurulu Kararı yayımlanmıştır.





Sigara ve diğer tütün mamulleri üzerinden alınan maktu ve asgari maktu ÖTV tutarları, her yıl Ocak ve Temmuz aylarında TÜİK tarafından ilan edilen Yİ-ÜFE oranı kadar artırılmaktadır.





Bu yılın Temmuz-Aralık dönemi için ise 2017 yılı enflasyon gelişmeleri ve yılsonu hedefleri göz önünde bulundurularak, sigara ve diğer tütün mamulleri üzerinden alınan söz konusu maktu ve asgari maktu ÖTV tutarlarının artırılmaması uygun görülmüştür."