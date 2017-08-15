Sierra Leone'de toprak kayması: Ölü sayısı 300'ün üzerinde

Batı Afrika ülkesi Sierra Leone'nin başkenti Freetown'da meydana gelen toprak kayması sonrası can kaybı artıyor. AFP haber ajansı afette en az 312 kişinin hayatını kaybettiğini duyurdu.

Reuters haber ajansına konuşan Foh, "Felaket o kadar ciddi ki, kendimi yıkılmış hissediyorum" dedi.





Foh, tahliye işlemleri devam ederken afetin meydana geldiği Regent bölgesinin kordon altına alındığını duyurdu.





Ölü sayısı ile ilgili olarak henüz resmi bir açıklama yapılmadı.





'İnsanlar uykuda yakalanmış olabilir'





Pazartesi günü sağanak yağış nedeniyle Regent bölgesindeki bir tepede meydana gelen toprak kaymasının ardından Freetown'da çok sayıda kişinin toprak altında kalmış olmasından endişeleniliyor.