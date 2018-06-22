Şiddet mağduru 12 bin kadın oy kullanamayacak

Türkiye’deki 137 kadın sığınma evinde kalan 12.000'den fazla şiddet mağduru kadının pazar günkü seçimlerde güvenlikleri sağlanamadığı gerekçesi ile oy kullanamıyor.





Türkiye Kadın Dernekleri Federasyonu Başkanı Canan Güllü, konuyla ilgili şunları söyledi:





"YSK’nın bir madde ile kadın sığınma evindeki kadınlar için geçici bir kimlik kartıyla ya da sığınma evlerine yeni bir sandık açabilmesi gerekiyor. Geçtiğimiz günlerde engelli vatandaşlar için gezici sandık sistemi ortaya çıkmıştı. O tür bir değişim ve dönüşüm ile sığınma evlerindeki kadınlara devlet elini uzatarak bir önlem yaratabilir aslında. Pazar gününe kadar bile yapılabilir ya da kalırsa ikinci tura da yetişebilir.”





'SIĞINMA EVLERİ ORTAKLAŞA BU İŞİ ÇÖZEBİLİR'





Avukat Aylin Moralıoğlu ise “6284 sayılı kanuna göre şiddet mağduru kadın kimlik bilgilerinin değiştirilmesi ya da gizlenmesini talep edebilir” dedi ve şöyle devam etti:





“Sığınmaevleri, Ailenin Koruması ve Kadına Karşı Şiddetin Önlenmesine Dair Kanun ile Şiddet Önleme ve İzleme Merkezleri’ne (ŞÖNİM) bağlı. Bu merkezler de Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı’na bağlı. Burada kalan kadınların adresleri ŞÖNİM olarak gösterilebilir ve oy kullanabilirler. YSK, yerel yönetimler, bakanlık, sığınma evleri ortaklaşa bu işi çözebilir.”





Moraloğlu, Norveç’te can güvenliği olmayan kadınların belediyelerde, can güvenliği olan kadınların bulundukları sığınmaevlerinde oy kullandığını söyledi. Bazı ülkelerde sığınmaevlerinin adres olarak gösterildiğini söyleyen Moralıoğlu, İngiltere’de ise kadınların kimlik bilgileri verilmeden, topluca oy kullanma merkezlerine götürülerek oy kullanabildiklerini söyledi.