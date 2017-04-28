Murat Yetkin: Sıcak günlerden geçiyoruz ve hararet daha da artacak gibi görünüyor

Erdoğan, 16-17 Mayıs’ta ABD seyahati sırasında Trump ile görüşeceğini açıkladı.





O tarihe dek ABD Rakka harekâtına SDG ile planladığı gibi başlar mı?





Bu önemli bir soru.





Ya da başlar ve hayır cevabı almak için ‘gel sen de katıl’ diyerek Ankara’nın daha da nasırına basar mı?





Her halükârda Erdoğan-Trump görüşmesi öncesi, Fethullah Gülen’den Reza Zarrab’a, oradan genel olarak Suriye çelişkilerine ek olarak bir de Sincar-Rakka sorunu çıkmış durumda.





Üstelik bu süreç 16 Nisan referandumunu soru işaretleriyle geride bırakan Erdoğan’ın 21 Mayıs’taki AK Parti kongresiyle gücünü daha da artırma süreciyle çakışıyor.





Avrupa Birliği (AB) ile idam cezası ayrımına yaklaşan yolu hiç saymıyoruz bile.





ABD’nin Ankara Büyükelçisi dün İstanbul’daki Atlantik Konseyi konferansında ‘güçlü, müreffeh ve demokratik’ Türkiye’yi desteklemeye devam edeceklerini söyledi.





Satır arası mesajlarla dolu bir konuşmaydı.





Sıcak günlerden geçiyoruz ve hararet daha da artacak gibi görünüyor.