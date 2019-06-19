Samanyolu Haber /Gündem / Sibirya'da 40 yıl sonra bir ilk: Aç ve bitkin kutup ayısı şehre indi /19 Haziran 2019 10:03

Sibirya'da 40 yıl sonra bir ilk: Aç ve bitkin kutup ayısı şehre indi

Sibirya'da 40 yılı aşkın bir süre sonra ilk kez bir kutup ayısı şehre indi. Doğal yaşam alanından yüzlerce kilometre uzaklaşarak sanayi kenti Norilsk'e gelen dişi ayının yiyecek ararken yolunu kaybettiği düşünülüyor.

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Açlık ve yorgunluktan bitap düştüğü gözlenen ve kent merkezinde halkın şaşkın bakışları arasında saatlerce dolaşan ayının gözlerinin de iyi görmediği belirtiliyor.

Kaderi bugün belli olacak
Kentte ilk olarak Pazar günü görülen kutup ayısı polis ve acil durum görevlileri tarafından izleniyor. Polis memurları, kent sakinlerinin ayıya yaklaşmamaları yönünde çağrılar yapıyor.

Bir uzman ekibin bugün kente gelerek ayının nereye götürüleceğine karar vermesi bekleniyor.

Buzullar üzerinde yaşayan ve küresel ısınma nedeniyle yaşam alanları tehdit altında olan kutup ayıları, yiyecek bulmakta zorlandıkları için yerleşim yerlerine inmeye başlamış durumda.

Şubat'ta Rusya'nın kuzeyindeki Novaya Zemlya kasabasını onlarca kutup ayısının istila etmesi sonucu acil durum ilan edilmişti.


Üç bin nüfuslu kasabada çöp karıştıran ve kamu binalarına giren ayılar uyuşturularak yakalanmıştı.

Bazı bölgelerde ayıların insanların peşine düştüğü haberleri üzerine birçok aile korkudan çocuklarını okula göndermemişti.

Rusya'da kutup ayıları koruma altında.
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