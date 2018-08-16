Samanyolu Haber /Gündem / SGK 143 ilaca ödemeyi durdurdu /16 Ağustos 2018 10:06

SGK 143 ilaca ödemeyi durdurdu

Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) 143 ilaca ödeme yapmayı durdurdu. Yerli ilaç üretimini teşvik etmek amacıyla alınan karar sonrası, Tüm Eczacı İşverenler Sendikası (TEİS) Başkanı Nurten Saydan, hastaların ilaca ulaşma konusunda sıkıntı yaşadıklarını söyledi.

SHABER3.COM

Sağlık Bakanlığı, yerelleşme süreci kapsamında ilaç firmalarına yerli ilaç üretimi yapmaları uyarısında bulundu. Ancak üretimle ilgili bir gelişme olmayınca SGK, aralarında prostat, diyabet, antibiyotik, sinir sistemi ilaçlarının da bulunduğu 143 ilacı 31 Temmuz 2018'de pasife (geri ödemeyi durdurma) aldı.
Tüm Eczacı İşverenler Sendikası (TEİS) Başkanı Nurten Saydan, bu karar nedeniyle sıkıntı yaşadıklarını belirtti.

Hürriyet'ten Meltem Özgenç'e konuşan Saydan, şunları söyledi:

"Hekimlerin hastalara reçete düzenlerken kullandıkları programda bulunan ilaç listelerinin güncel olmaması nedeniyle pasif olan bir ilaç Medula sisteminde hala reçete edilebiliyor. Ancak bu pasif ilaç da geri ödeme kapsamında olan eşdeğer ilaç da hastalara verilemiyor. Bu nedenle hastalar, tedavileri için gerekli olan ilaca ulaşmakta ciddi sorunlar ve mağduriyetler yaşıyor. Örneğin, prostat büyümesinde kullanılan ilacın 7 tane eşdeğeri olmasına rağmen bu ilaçları hastalara veremiyoruz. Zira 'Medula Sistemi' onay vermiyor. Hastaların daha fazla mağdur olmaması için pasifteki ilaç listelerinin doktorların kullandıkları sisteme yüklenmesi ve SGK'nın Medula Provizyon sisteminde bu ilaçların eşdeğerinin verebilmesi için acilen düzenleme yapması gerekiyor. TEİS, sorunun aşılması için SGK'ya yazı gönderdi."
Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber SGK 143 ilaca ödemeyi durdurdu Sonraki Haber >>

AKP'li adam mikrofonu görünce coştukça coştu

AKP'li adam mikrofonu görünce coştukça coştu

Meteor Yağmuru'ndan muhteşem görüntüler

Meteor Yağmuru'ndan muhteşem görüntüler

İki kedinin kavgasına karga müdahil oldu

İki kedinin kavgasına karga müdahil oldu

İtalya'daki köprü faciasında bilanço ağır

İtalya'daki köprü faciasında bilanço ağır

Muhabire tutuklu gazetecileri soran vatandaşa soruşturma

Muhabire tutuklu gazetecileri soran vatandaşa soruşturma

Hocaefendi'den ince bir sitem !

Hocaefendi'den ince bir sitem !

Bloomberg'e göre Recep Tayyip Erdoğan kim?

Bloomberg'e göre Recep Tayyip Erdoğan kim?

İncilik üssü taşınacak mı?

İncilik üssü taşınacak mı?

Haftanın Bamteli Sohbeti yayınlandı

Haftanın Bamteli Sohbeti yayınlandı

İşte doları fırlatan açıklama

İşte doları fırlatan açıklama
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
11:08:29