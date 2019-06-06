Samanyolu Haber /Gündem / Sezai Karakoç'tan sürpriz çıkış /06 Haziran 2019 22:34

Sezai Karakoç'tan sürpriz çıkış

Türkiye Yazarlar Birliği İstanbul Şube Başkanı Mahmut Bıyıklı, şahsi Twitter hesabından ilginç iddialarda bulundu. Buna göre Yüce Diriliş Partisi Genel Başkanı Sezai Karakoç, 23 Haziran'da yeniden yapılacak seçimde Cumhur İttifakı'nın İstanbul Büyükşehir belediye başkan adayı Binali Yıldırım'a destek vermeyecek.

İmamoğlu, Soylu'ya baba ocağından cevap verdi

"İslamcı camianın ağabeyi" olarak bilinen Yüce Diriliş Partisi Genel Başkanı Sezai Karakoç’un Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) ile Adalet ve Kalkınma Partisi'nin (AKP) tesis ettiği Cumhur İttifakı'nın İstanbul Büyükşehir belediye başkan adayı Binali Yıldırım’a desteğini çektiği iddia edildi.

Türkiye Yazarlar Birliği İstanbul Şube Başkanı Mahmut Bıyıklı, şahsi Twitter hesabından ilginç iddialarda bulundu. 

KARAKOÇ: BİNALİ YILDIRIM'IN AKLI VARSA ADAYIMIZA OY VERİR

Bıyıklı, “Yorum katmadan aktarıyorum: Dirilişteki bayramlaşma programına katılan Yazar Mustafa Yürekli'nin nakline göre Sezai Karakoç 23 Haziran seçimlerine Yüce Diriliş Partisi olarak kendi adaylarıyla gireceklerini belirterek ‘Binali Yıldırım'ın aklı varsa adayımıza oy verir!’ demiş” ifadelerini kullandı.

31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimi'nde Yüce Diriliş Partisi’nin desteklediği Lütfü Yılmaz 905 oy almıştı. Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) ile İyi Parti'nin ortak adayı Ekrem İmamoğlu seçimden 1'inci çıkmıştı. 

Ancak Yüksek Seçim Kurulu (YSK) AKP ve MHP'nin itirazları doğrultusunda İmamoğlu'nun mazbatasını geri almıştı. 
Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber Sezai Karakoç'tan sürpriz çıkış Sonraki Haber >>

Kırgızistan, Ankara'ya nota verdi: Sebebi bu görüntü

Kırgızistan, Ankara'ya nota verdi: Sebebi bu görüntü

Saray medyasına vapur şoku

Saray medyasına vapur şoku

Vali, İmamoğlu’na VIP’i kapattı

Vali, İmamoğlu’na VIP’i kapattı

Yaralı kadını kurtarma helikopterinden de kurtardılar

Yaralı kadını kurtarma helikopterinden de kurtardılar

Bu da Hindistan'daki bayram yoğunluğu

Bu da Hindistan'daki bayram yoğunluğu

Çocuk parkı fırtınada uçtu

Çocuk parkı fırtınada uçtu

Araç sürücüsü son anda kurtuldu

Araç sürücüsü son anda kurtuldu

İmamoğlu, Soylu'ya baba ocağından cevap verdi

İmamoğlu, Soylu'ya baba ocağından cevap verdi

Bu nasıl bayram namazı

Bu nasıl bayram namazı

Süleyman Soylu’ya Trabzon’da protesto: "Akıllı ol Soylu"

Süleyman Soylu’ya Trabzon’da protesto:
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
01:20:59