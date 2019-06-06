Sezai Karakoç'tan sürpriz çıkış

"İslamcı camianın ağabeyi" olarak bilinen Yüce Diriliş Partisi Genel Başkanı Sezai Karakoç’un Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) ile Adalet ve Kalkınma Partisi'nin (AKP) tesis ettiği Cumhur İttifakı'nın İstanbul Büyükşehir belediye başkan adayı Binali Yıldırım’a desteğini çektiği iddia edildi.





Türkiye Yazarlar Birliği İstanbul Şube Başkanı Mahmut Bıyıklı, şahsi Twitter hesabından ilginç iddialarda bulundu.





KARAKOÇ: BİNALİ YILDIRIM'IN AKLI VARSA ADAYIMIZA OY VERİR





Bıyıklı, “Yorum katmadan aktarıyorum: Dirilişteki bayramlaşma programına katılan Yazar Mustafa Yürekli'nin nakline göre Sezai Karakoç 23 Haziran seçimlerine Yüce Diriliş Partisi olarak kendi adaylarıyla gireceklerini belirterek ‘Binali Yıldırım'ın aklı varsa adayımıza oy verir!’ demiş” ifadelerini kullandı.





31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimi'nde Yüce Diriliş Partisi’nin desteklediği Lütfü Yılmaz 905 oy almıştı. Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) ile İyi Parti'nin ortak adayı Ekrem İmamoğlu seçimden 1'inci çıkmıştı.





Ancak Yüksek Seçim Kurulu (YSK) AKP ve MHP'nin itirazları doğrultusunda İmamoğlu'nun mazbatasını geri almıştı.