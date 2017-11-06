Samanyolu Haber /Gündem / "Şeytan uzmanı" arayan üniversiteden sonra, ikinci kişiye özel ilan skandalı /06 Kasım 2017 11:15

"Şeytan uzmanı" arayan üniversiteden sonra, ikinci kişiye özel ilan skandalı

Karamanoğlu Mehmet Bey Üniversitesi'nde şeytan uzmanı ilanından sonra gözler diğer ilanlara çevrildi.. Üniversitelerde bu tür kişiye özel ilanların oldukça yaygın olduğu ortaya çıktı

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Karamanoğlu Mehmet Bey Üniversitesi’nin verdiği ve ‘kişiye özel ilan’ olduğu gerekçesiyle tepki çeken ve YÖK tarafından iptal edilen ‘Şeytanla mücadele edecek insan eğitimi üzerine çalışmaları bulunan’ yardımcı doçent ilanının ardından Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi de aynı iddiayla gündeme geldi. Üniversitenin internet sitesinde yayınlanan ve dördü profesör olmak üzere 14 akademik personel istihdam edeceğini duyurduğu ilanın ikisi, ‘kişiye özel’ olduğu gerekçesiyle tepkilere neden oldu.

Devlet üniversitesi ilan verdi: Şeytan uzmanı yardımcı doçent aranıyor

 Kişiye özel nokta atışı ilan

Hürriyet gazetesinden Gülseven Özkan'In haberine göre, Fethiye Sağlık Bilimleri Hemşirelik Bölümü’ne alınacak yardımcı doçent için ‘Güneşten korunma programının adölesanların güneşten korunma davranışına etkisi ve okul sağlığı hemşireliği alanında çalışmaları olmak’ şartı yer aldı. Sağlık Bilimleri Fakültesi Hemşirelik Bölümü’ne alınacak yardımcı doçent için de, ‘Çocuk sağlığı ve hastalıkları hemşireliği alanında doktora yapmış olmak’ ve ‘Kanserli çocuklarda oyun temelli hemşirelik modeli konusunda çalışmaları bulunmak’ şartlarının arandığı belirtildi. YÖK’ün Ulusal Tez Merkezi’ne göre bu konularda tez yazan birer kişi bulunuyor.

"Böyle bir durum varsa iptal ederiz"

 Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mansur Harmandar iddiaları yanıtlarken “Sağlık Bilimleri Fakültesi’nde Çocuk Sağlığı Hemşireliği Anabilim Dalı’nda öğretim üyesi olmaması ve Muğla’daki kanserli çocuk sayısının yüksek oluşu bu alanda çalışmaları bulunan öğretim üyesi ihtiyacını ortaya çıkardı. Kesinlikle kişiye özel ilan vermiyoruz. Ben de gerekli incelemeyi yapacağım. Eğer böyle bir durum varsa ilanı iptal ederiz” dedi.
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