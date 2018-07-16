Samanyolu Haber /Gündem / Sevinci abartan Parisliler olay çıkarttı... /16 Temmuz 2018 00:51

Sevinci abartan Parisliler olay çıkarttı...

Fransa Dünya Kupası sevincini Paris'in ünlü caddesi Champs Elysees'i Fransız bayrağı renklerine boyayarak yaşadı. Ancak bazı taraftarlar olay çıkartarak coşkuya gölde düşürdü...

Paris'te sokaklar karıştı...

Fransa'nın Dünya kupasının ardından Fransa'da halk  sokaklara döküldü.. Kupayı coşkuyla kutlayan Parislilerden bazılaro olay çıkarttı... Maç seyredilen kafeleri dağıtan gruplar polis ile çatıştı..  
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