Samanyolu Haber /Gündem / Sevgi karşılıksız değilmiş... ‘Erdoğan aşığı’ Sancak’a 95 milyon euroluk proje /02 Temmuz 2018 20:37

Sevgi karşılıksız değilmiş... ‘Erdoğan aşığı’ Sancak’a 95 milyon euroluk proje

Hükümete en yakın işadamlarından Ethem Sancak’ın sahibi olduğu BMC ile Aselsan arasında 94 milyon 696 bin avroluk sözleşme imzalandı.

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Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’a ‘ilan-ı aşk‘ etmesiyle bilinen Sancak ‘milli dava uğruna’ bütün işlerini satıp tasfiye ettiğini, sadece BMC’ye odaklandığını söylemişti.

Aselsan’ın Kamuyu Aydınlatma Platformu’nda yer alan açıklamasında, Aselsan ile BMC Otomotiv Sanayi ve Ticaret AŞ arasında Kara Kuvvetleri Komutanlığı, Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığı’nın ihtiyacı kapsamında SARP Uzaktan Komutalı Silah Sistemi tedarikine yönelik olarak toplam bedeli 94 milyon 696 bin avro olan bir sözleşme imzalandığı belirtildi.

Açıklamada, sözleşme kapsamında teslimatların 2018-2021 döneminde tamamlanacağı bildirildi.

BMC’nin Erdoğan’nın tanıttığı ‘Proje Bazlı Teşvik Sistemi’nden dört projeyle faydalanacağı açıklanmıştı.
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