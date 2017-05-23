Samanyolu Haber /Gündem / Sevgi çocukları, çekilen acıları bu kez Paris'ten dünyaya anlatıyor! /23 Mayıs 2017 18:50

Sevgi çocukları, çekilen acıları bu kez Paris'ten dünyaya anlatıyor!

Sevgi okullarının meyveleri dünyayı gezmeye ve çekilen acıları kendi dilleri ile anlatmaya devam ediyor.

Sevgi çocukları, çekilen acıları Paris'ten dünyaya anlatıyor!

Sevgi çocuklarının dünya turu devam ediyor. Bu yıl 15. si düzenlenen Uluslararası Dil ve Kültür Festivali'nde ilk durak Avustralya idi. Çocuklar Türkiye'den Güney Afrika'ya,  Kazakistan'dan Amerika'ya kadar uzanan büyük bir barış ve kardeşlik köprüsü kurdu.

2. durak bu defa Fransa. Hizmet Hareketi okulları öğrencileri çekilen acıları bir müzikalle anlatacak. Bu muhteşem gösteriyi Avrupa saati ile 20:30'da Türkiye saati ile 21:30'da MC TV'de izleyici ile buluşacak. Ayrıca organizasyonu Merih FM, iOS ve Android uygulamaları ile IFLC Youtube Kanalında (youtube.com/intFLC) izleyebilirsiniz.
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Sevgi çocukları, çekilen acıları Paris'ten dünyaya anlatıyor!

Sevgi çocukları, çekilen acıları Paris'ten dünyaya anlatıyor!

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