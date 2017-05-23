Sevgi çocukları, çekilen acıları bu kez Paris'ten dünyaya anlatıyor!

Sevgi çocuklarının dünya turu devam ediyor. Bu yıl 15. si düzenlenen Uluslararası Dil ve Kültür Festivali'nde ilk durak Avustralya idi. Çocuklar Türkiye'den Güney Afrika'ya, Kazakistan'dan Amerika'ya kadar uzanan büyük bir barış ve kardeşlik köprüsü kurdu.







2. durak bu defa Fransa. Hizmet Hareketi okulları öğrencileri çekilen acıları bir müzikalle anlatacak. Bu muhteşem gösteriyi Avrupa saati ile 20:30'da Türkiye saati ile 21:30'da MC TV'de izleyici ile buluşacak. Ayrıca organizasyonu Merih FM, iOS ve Android uygulamaları ile IFLC Youtube Kanalında (youtube.com/intFLC) izleyebilirsiniz.