SETA raporunda MİT parmağı iddiası

Raporda sonuncusu genel olmak üzere 8 ayrı irtibat şeması var. Gazetecilerin birbirleriyle ve kurumlarla irtibatlarının detaylı bir şekilde verildiği şemalar BBC News, DW Türkçe, Amerika’nın Sesi, Sputnik Türkiye, Euronews Türkiye, CRI Türkçe, Independent Türkçe ve Tüm Mecralar başlığını taşıyor. İrtibat şemasında, gazetecinin bağlantıları “Önceden çalıştığı mecralar” ve “Aktif olarak çalıştığı ve katkı sağladığı mecralar” başlıklarıyla isimlendiriliyor.

BBC Türkçe servisine yönelik irtibat şeması şu bilgiler eşliğinde veriliyor: “BBC Türkçe çalışanlarının geçmişte çalışmış oldukları veya katkıda bulunduk- ları kurumlar esas alınarak oluşturulan ve ilişkilerin net görülmesini sağlayan Görsel 28’de ortak olan mecraların ağırlıklı olarak Cumhuriyet, Habertürk ve Radikal olduğu görülmektedir.”

Peki gerçekten de durum böyle mi?

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Raporda irtibat şemaları “Görsel” adıyla yer alıyor. Her bir irtibat şeması şu not ile birlikte sunuluyor: “Görsel (…) çalışanlarının geçmişte görev aldıkları veya katkıda bulundukları kurumlar dikkate alınarak oluşturulmuştur.





İrtibat şemaları raporun arka kapağında ise “Ağ Analizi” adıyla yer buluyor: “Ayrıca çalışan pro?li incelenerek uluslararası medya kuruluşların çalışanlarının geçmişte hangi mecralarda görev yaptığı ağ analizleriyle ortaya konulmuştur. Her bir mecra için hazırlanan ağ analizleri, yabancı basının uzantılarının Türkiye’deki yerel medya organları ile nasıl bir etkileşim ağına sahip olduğu göstermektedir. Bu bağlamda raporda da ele alındığı gibi yabancı medya gruplarında görev yapanların pro?l geçmişleri, sosyal medya etkileşimleri ve kritik dönemlerde aldıkları tutum arasındaki ilişki dikkat çekicidir.”









SETA İLK KEZ KULLANDI





SETA Vakfı’nın internet sitesinde yer alan rapor sadece “Uluslararası Medya Kuruluşlarının Türkiye Uzantıları” raporu değil. Vakıf daha önce de bir çok rapora imza atmış. Ancak benzer raporlard her ne kadar istihbarat nitelikte bir rapor olsa da, kullanılan bir irtibat şeması oldukça basit:





Ancak iddiaya göre, “Uluslararası Medya Kuruluşlarının Türkiye Uzantıları” kullanılan irtibat şemaları bu kadar basit değil. Bu irtibat şemalarının oluşturulduğu program Excell ya da Word gibi basit bir program değil. Ve yine iddiaya göre bu şemalar emniyet ve istihbarat birimlerinin kullandığı özel bir program ile oluşturuluyor. Tıpk geçmişte olduğu gibi.





O ŞEMALAR TANIDIK





15 Temmuz'dan sonra başlayan tasfiye operasyonlarda başta MİT kaynaklı olarak ortaya atılan haberlerde aynı şema sistemi kullanılmıştı





İddiaya bu tür irtibat şemaları çoklu veri girdileriyle özel programlar sayesinde oluşturulabiliyor. ve yine iddiaya göre gayet kompleks ve kafa karıştırıcı şemaların iki stajyerden daha çok işinin uzmanı istihbarat görevlilerince oluşturulabileceği yönünde. Yani Turkuvaz Haberleşme ve Yayıncılık A.Ş. matbaalarında basılan ve İsmail Çağlar, Kevser Hülya Akdemir, Seca Toker imzasını taşıyan rapordaki irtibat şemaları, o?s ortamında üretilen görselden ziyade bir istihbarat kurumununun verilerine işaret ediyor.



