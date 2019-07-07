Hükümete yakınlığıyla bilinen Siyaset Ekonomi ve Toplum Araştırmaları Vakfı (SETA) yayımladığı “Uluslararası Medya Kuruluşlarının Türkiye Uzantıları” başlıklı fişlemeyi savundu.





Raporun “Muhalif gazetecilere odaklanan bir çalışma olmadığını” öne süren SETA, açıklamasında “Gazetecilerin siyasi pozisyonu olması da bunların tespiti de meşrudur. Bu kuruluşların bazılarının Türkiye ofisinde çalışanlarının belirgin siyasi pozisyonlarının olması çalışmamızın değil adı geçen kuruluşların tercihidir.” ifadesini kullandı.





Gazetecileri ayağa kaldıran ve "28 Şubat 1997'de askerlerin yaptığı andıçın siviller tarafından hazırlanmış hâli" diye nitelen fişleme raporuna dair SETA’dan yapılan açıklama şöyle:





"Çalışma tamamen açık kaynaklarda yer alan verilerle yapılmıştır. Herkesin ulaşabileceği haberler ve sosyal medya paylaşımlarını içermektedir. Özellikle muhalif gazetecilere odaklanan bir çalışma değildir. Gazetecilerin siyasi pozisyonu olması da bunların tespiti de meşrudur. Bu kuruluşların bazılarının Türkiye ofisinde çalışanlarının belirgin siyasi pozisyonlarının olması çalışmamızın değil adı geçen kuruluşların tercihidir."





FİŞLEME YA DA ANDIÇ FAALİYET DEĞİLMİŞ!





Açıklamada, "Rapora yapılan fişleme ve andıç ithamlarının gerçeklikle ilgisi bulunmamaktadır. Tamamen açık kaynaklara dayanılarak yapılan, adı geçen gazetecilerin gazetecilik faaliyetleri dışındaki hiçbir bilgiyi içermeyen bu çalışmayı fişleme olarak itham etmek iyi niyet sınırlarının ötesindedir. Keza şeffaf bir şekilde kamuoyuyla paylaşılan ve sosyal medya ağ analizini içeren bilimsel bir çalışmayı andıç olarak nitelemek de maksatlı bir suçlamadır." denildi.