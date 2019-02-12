Samanyolu Haber /Gündem / Serviste unutulan Alperen Sakin davasında tahliye /12 Şubat 2019 19:55

Serviste unutulan Alperen Sakin davasında tahliye

Alperen Sakin davasında servis şoförü Taner İşgören'e verilen 9 yıl hapis cezası 6 yıl 8 aya indirilerek, sanığın tahliyesine karar verildi.

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İzmir'in Çiğli ilçesinde anaokulu servisinde unutulan Alperen Sakin'in (3) ölümüne neden olmakla suçlanan servis şoförü Taner İşgören'in de aralarında bulunduğu 1'i tutuklu, 6 sanığa verilen 5 yıl ile 9 yıl arasındaki hapis cezası kararlarının temyiz edilmesinin ardından, İzmir Bölge Adliye Mahkemesi'nde devam eden yargılamada karar çıktı. Mahkeme heyeti, sanıklardan servis şoförü Taner İşgören'e 6 yıl 8 ay hapis cezası vererek tahliye etti. Kreş sahibi eşi Yurdagül İşgören'e 7 yıl 6 ay, Dilara K.'ye 5 yıl, Ahmet S.'ye 2 yıl 6 ay, arzu G.'ye 2 yıl 6 ay, Bekir G.'ye 3 yıl 20 gün hapis cezası verildi. 

ÖNCEKİ CEZALAR 

Geçen 19 Temmuz'da Karşıyaka 2'nci Asliye Ceza Mahkemesi'nde görülen davanın karar duruşmasında, Alperen'in ölümünde ihmali oldukları ve delilleri yok etmeye teşebbüs ettikleri gerekçesiyle sanıklardan Taner İşgören'e 9 yıl, rehber personel Dilara K.'ye 9 yıl, servis minibüsü şoförü Taner İşgören'in eşi ve aynı zamanda anaokulunun sahibi olan Yurdagül İşgören'e 5 yıl, diğer görevliler Arzu G.'ye 6 yıl, Bekir G.'ye 5 yıl, Ahmet S.'ye 5 yıl hapis cezası verilmişti. 
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