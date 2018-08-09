Samanyolu Haber /Gündem / Seri katil tahliye edildi, tekrar cinayet işledi, ifadesi kan dondurdu! /09 Ağustos 2018 09:29

Seri katil tahliye edildi, tekrar cinayet işledi, ifadesi kan dondurdu!

8 kişinin katili Hamdi Kayapınar’ın, 'İstanbul seri katili' denilen Seyit Ahmet Demirci ile “Kim daha çok adam öldürecek” diye iddiaya girdiği ortaya çıktı.

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Bebekli kadınları, yaşlıları, hastaları ve her meslekten binlerce kişiyi sebepsiz olarak cezaevinde tutan Türk yargısının içler acısı hali, son olayla bir kez daha açığa çıktı.

Kayseri'de daha önce 7 cinayet işleyen ve son olarak geçen hafta bir villanın güvenlik görevlisini öldüren seri katil Hamdi Kayapınar'ın, İstanbul seri katili olarak bilinen Seyit Ahmet Demirci ile "Kim daha çok adam öldürecek" diye iddiaya girdiği öğrenildi.

Hamdi Kayapınar ilk cinayetini 1994'te işledi. Anne ve babasının kendisinden daha çok sevdiğini düşündüğü 13 yaşındaki erkek kardeşini iple boğarak öldürdü. Daha sonra 4 yıl cezaevinde yattı ve şartlı tahliye oldu. Cezaevinden çıktıktan sonra 1998-2001 arasında 6 kişiyi öldürdü. İncir çekirdeğini doldurmayan sebeplerle cinayetler işleyen Kayapınar, bir defasında inşaatta kıstırıldı. Ancak kendisini yakalamak üzere olan polisi bacağından vurarak kaçtı. 2002'de yakalandı. Polise verdiği ilk ifadesinde ailesini ve toplumu suçlayan Kayapınar "Beni bugüne kadar kimse sevmedi. Babam hep aşağıladı. Toplum dışladı. Okula gidemedim. Meslek sahibi olamadım. Mutlu ailem ve beni seven anne babam olsaydı böyle olmazdım" dedi.

'BAŞKA KİŞİLERİ ÖLDÜRMEYİ DÜŞÜNÜYOR MUYDUN?' SORUSUNU YANITSIZ BIRAKTI

Kayapınar'ın, İstanbul'da 3 mobilyacıyı öldüren ve İstanbul seri katili olarak bilinen Seyit Ahmet Demirci ile 'kim daha çok adam öldürecek' yönünde iddiaya girdiği ortaya çıktı. Kayapınar, dönemin Ankara Devlet Güvenlik Mahkemesi'nde yargılanırken, mahkemede hâkime "İddiayı kazanan ben oldum" dedi. Geçen yıl şubatta tahliye olan Hamdi Kayapınar son cinayetini Kayseri'de işledi. Bir villada özel güvenlik görevlisi olan emekli uzman çavuş Sami Yılmaz'ı (47) öldürdü. Yakalandıktan sonra Yılmaz'ı tabancasını beğendiği için öldürdüğünü söyleyen Kayapınar, çıkarıldığı nöbetçi mahkemede hâkimin "Daha başka kişileri öldürmeyi düşünüyor muydun?" sorusuna ise sessiz kalarak cevap vermedi.
 
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